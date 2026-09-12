FOLIGNANO – La Pro Loco di Folignano organizza per la mattina di domenica 13 settembre l’evento dal titolo “Passeggiata Urbana a Villa Pigna, tra Natura e Arte”. L’iniziativa, pensata per valorizzare l’integrazione tra ambiente naturale ed espressività artistica, prenderà il via con ritrovo fissato alle ore 9:00 presso il Caffè Mantonè, in via don Bosco.

Si tratta di un itinerario pedonale ad anello della lunghezza di circa 3,750 km, percorribile in una durata stimata tra i 50 e i 70 minuti. Presentando pendenze leggere e un tracciato agevole, la camminata risulta ideale per famiglie, bambini, anziani abituati a camminare e animali al guinzaglio.

Il punto di partenza e di ritorno si trova nei pressi dell’area verde principale di Villa Pigna, in Piazza Simon Bolivar, luogo dominato dall’omonima scultura di Aldo Sergiacomi e dal murales dell’artista Andrea Tarli raffigurante un nativo Yanomami dell’Amazzonia. Nell’area sono inoltre presenti opere dedicate al tema dell’emigrazione — come Il Volo di rondini e Urka con le sue radici in valigia, metafora dell’anima migrante — oltre al Sentiero della legalità con la celebre scalinata in ceramica. L’itinerario attraversa parchi e viali alberati, sia storici sia di recente realizzazione, passando anche per l’ex Villa Merli. Il tracciato evidenzia la riuscita armonia tra la vegetazione autoctona, le specie arboree introdotte nel tempo dalle diverse amministrazioni e il tessuto residenziale di Villa Pigna.

Gli interventi di Urban Art inseriti in punti strategici contribuiscono a mitigare l’impatto visivo di installazioni tecniche e aree di servizio, trasformandole in elementi capaci di dialogare con il paesaggio cittadino e di migliorarne la qualità percettiva. Durante il cammino, maestose querce secolari scandiscono gli incroci e le ramificazioni viarie principale, erigendosi a veri e propri landmark naturali in grado di offrire ombra, benessere e di rafforzare il legame identitario con il paesaggio collinare piceno.

Al rientro dalla passeggiata, a tutti i partecipanti sarà offerta una colazione biologica a base di prodotti locali: pane, olio extravergine d’oliva e miele.

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