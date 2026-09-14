RISULTATI 2° GIORNATA SERIE D, GIRONE F 2026-2027
Ancona-Montecchio Gallo 0-1
Fossombrone-L’Aquila 0-4
Pietralunghese-Foligno 0–1
Teramo-Notaresco 2-2
Santegidiese-Recanatese 1-1
Lanciano-Trestina 0-0
Atletico Ascoli-Maceratese 2-1
Vigor Senigallia-Giulianova 1-0
Termoli-Angelana 0-0
CLASSIFICA SERIE D, GIRONE F 2026-2027
L’Aquila 6
Foligno 6
Vigor Senigallia 6
Teramo 4
Santegidiese 4
Angelana 4
Montecchio Gallo 3
Ancona 3
Atletico Ascoli 3
Fossombrone 3
Recanatese 2
Notaresco 1
Lanciano 1
Pietranlunghese 1
Trestina 1
Termoli 1
Giulianova 0
Maceratese 0
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