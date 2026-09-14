Il primo cittadino dichiara: “Testimonia una comunità, innanzitutto, coesa e sana, dove ci sono servizi e dove c’è vicinanza al cittadino”

OFFIDA – “Offida torna a crescere: diciassette residenti in più dopo anni di calo costante. Secondo gli ultimi dati Istat aggiornati a giugno 2026, il borgo del merletto ha raggiunto quota 4.579 abitanti, contro i 4.562 registrati un anno prima”.

Così il Comune di Offida in una nota stampa giunta in redazione: “Un segno più che arriva mentre tutt’intorno il quadro è ben diverso: la provincia di Ascoli Piceno scivola sotto la soglia psicologica dei 200mila abitanti, fermandosi a 199.981 residenti, con un calo complessivo di 298 unità rispetto al 2025. In un territorio caratterizzato da un decennio di emorragia demografica, Offida va in controtendenza. È il segno che qualcosa, nel borgo arroccato tra le colline picene, sta funzionando”.

Nella nota si legge: “Offida non ha bisogno di presentazioni per chi ama l’Italia dei borghi. Il centro storico, tra i più affascinanti delle Marche, custodisce l’antica arte del merletto a tombolo, tramandata di generazione in generazione dalle merlettaie che ancora oggi si vedono lavorare sull’uscio di casa. Santa Maria della Rocca, sospesa su uno sperone di arenaria, e il Teatro Serpente Aureo – patrimonio Unesco – raccontano una storia fatta di arte, fede e tradizione contadina che continua ad attrarre visitatori da tutta Italia e non solo. A questo patrimonio storico e artistico si affianca oggi una vivacità culturale e turistica che sembra aver trovato nuova linfa: rassegne, mostre ed eventi enogastronomici legati al vino animano il calendario cittadino tutto l’anno, trasformando Offida in una meta sempre più richiesta”.

Dal Comune proseguono: “Ma dietro la ripresa demografica c’è soprattutto una scelta politica precisa: investire sui servizi alla persona, in particolare su quelli rivolti alle famiglie più giovani. Lo scorso anno l’Amministrazione comunale ha inaugurato il polo 0-6, una struttura che integra nido e scuola materna in un unico progetto educativo continuo. I risultati si vedono già: quest’anno le iscrizioni al nido hanno raggiunto quota 70, un dato che testimonia quanto le famiglie considerino Offida un luogo dove costruire il proprio futuro. In parallelo, anche le iscrizioni alle scuole elementari registrano un aumento (+19), segno che il ricambio generazionale non è solo un auspicio ma una realtà concreta. Accanto ai servizi educativi, il Comune ha costruito negli anni un sistema di agevolazioni fiscali pensato per attrarre nuovi residenti e nuove attività economiche. Le famiglie che trasferiscono la residenza a Offida beneficiano dell’esenzione dal pagamento della Tari per dieci anni. Una misura pensata per rendere concretamente conveniente la scelta di vivere in questo borgo, e non solo di visitarlo”.

L’amministrazione afferma: “Non solo cittadini: anche chi decide di aprire un’attività commerciale o industriale sul territorio comunale può contare su uno sgravio fiscale sulla Tari della durata di tre anni, un incentivo che punta a rivitalizzare il tessuto economico locale e a creare, insieme alla crescita della popolazione, anche nuove opportunità di lavoro”.

“È una notizia molto importante – conclude il sindaco Luigi Massa – che testimonia una comunità, innanzitutto, coesa e sana, dove ci sono servizi e dove c’è vicinanza al cittadino. Offida dimostra che l’inversione di tendenza è possibile quando si mettono in campo scelte coerenti e di lungo periodo: servizi educativi di qualità, leva fiscale intelligente e valorizzazione dell’identità culturale del territorio”.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.