OFFIDA – Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di taijiquan e qigong che prenderà il via il 28 settembre a Offida. L’iniziativa si svolgerà ogni lunedì, fino a maggio, dalle 19 alle 20.15 presso la palestra dell’Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino”, in via Giuseppe Ciabattoni.

Per partecipare al corso, condotto dal maestro Raffaele Tassone, è richiesta la preiscrizione tramite messaggio al numero 3495711408.

L’attività è promossa da Unione Sportiva Acli Marche e Asd Sen Dao, con il sostegno del Comune di Offida – Assessorato allo sport, nell’ambito del progetto “Ricostruzione sportiva e destinazione benessere 2026” finanziato dalla Regione Marche.

Il taijiquan è una disciplina tradizionale che combina movimenti circolari, posture armoniose e cambi di peso fluidi, favorendo equilibrio, radicamento e coordinazione. È una pratica che sviluppa consapevolezza corporea e capacità di gestione del movimento attraverso sequenze lente e precise. Il qigong è un insieme di esercizi energetici che integrano respirazione, visualizzazione e movimenti essenziali per migliorare la vitalità, sostenere la circolazione dell’energia interna e favorire calma mentale. Le pratiche aiutano a sciogliere tensioni, migliorare la mobilità articolare e sostenere il benessere generale. Entrambe le discipline sono adatte a tutte le età e promuovono un approccio dolce e progressivo alla cura di sé, contribuendo nel tempo a migliorare postura, equilibrio emotivo e qualità del movimento quotidiano.

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