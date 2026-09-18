ACQUASANTA TERME – Ad Acquasanta Terme, nel Piceno, la ricostruzione guarda sempre più al futuro. Sono

stati consegnati i lavori per la realizzazione del nuovo Data Center regionale, una

struttura altamente tecnologica destinata a diventare il cuore informatico della

Regione Marche e a garantire la continuità dei servizi digitali anche in situazioni di

emergenza. L’investimento supera i 3 milioni di euro e rientra tra gli interventi

strategici previsti dall’ordinanza speciale 95, in cui il ruolo di soggetto attuatore è

rivestito dall’Ufficio Speciale Ricostruzione.

L’intervento prenderà il posto di un capannone della zona industriale di Acquasanta,

già colpito dal terremoto del 2016. Le verifiche effettuate dai progettisti hanno

evidenziato criticità strutturali tali da rendere antieconomico e poco efficace un

adeguamento dell’edificio esistente. Da qui la decisione di demolire il fabbricato e

ricostruirlo completamente secondo standard di ultima generazione.

”Con il via ai lavori prende forma uno degli investimenti tecnologici più rilevanti del

cratere sismico marchigiano – conferma il commissario straordinario, Guido Castelli –

Un’infrastruttura che unisce ricostruzione, innovazione e sicurezza e che punta a

trasformare Acquasanta in uno dei nodi strategici della rete digitale regionale.

Ringrazio l’impegno profuso dal Comune, dall’Usr e dalla Regione guidata dal

presidente Acquaroli: l’unità di intenti è fondamentale per raggiungere risultati”.

“Ho promosso questo intervento per costruire un progetto strategico e migliorativo

della connettività locale. Rappresenta un punto di riferimento rilevante, essendo il

secondo nella regione Marche, e offre una prospettiva condivisa con le aree

confinanti. L’iniziativa potenzierà i servizi ad Acquasanta Terme non solo per l’opera

in sé, ma per le opportunità rivolte alle imprese vicine e agli edifici pubblici che

renderemo più efficienti grazie al data center, oltre che ai nuovi imprenditori già

interessati a questa opportunità. Ringrazio la Regione Marche, il presidente Acquaroli

e il commissario Guido Castelli per un’opera così importante destinata al Comune di

Acquasanta Terme” dichiara il sindaco Sante Stangoni.

Il nuovo complesso sarà concepito come una vera e propria infrastruttura critica. Al

suo interno troveranno spazio sale server, data hall, ambienti tecnologici, aree di

controllo e uffici dedicati alla gestione dei sistemi informatici regionali. L’obiettivo è

ottenere la certificazione Tier III, uno dei livelli più elevati per questo tipo di strutture,

che prevede sistemi ridondanti e la possibilità di effettuare manutenzioni senza

interrompere il funzionamento dei servizi.

La particolarità del progetto è però legata alla sicurezza. L’intero edificio sarà costruito

sopra isolatori sismici, dispositivi in grado di assorbire gran parte delle sollecitazioni

provocate da un terremoto. Una scelta non comune, pensata per proteggere sia la

struttura sia le apparecchiature informatiche ospitate all’interno, garantendo la

conservazione dei dati e la continuità operativa anche in caso di eventi calamitosi.

Accanto alla sicurezza strutturale c’è quella fisica. L’area sarà protetta da recinzioni,

sistemi di videosorveglianza, controlli elettronici degli accessi e autenticazione a più

fattori. Gli ingressi per il personale e per i visitatori saranno separati, mentre le zone

più sensibili saranno raggiungibili soltanto attraverso varchi controllati e monitorati

in modo permanente. È prevista inoltre la presenza di vigilanza dedicata e la

registrazione di tutti gli accessi alla struttura.

Sul piano energetico il progetto è stato sviluppato con particolare attenzione

all’efficienza e alla sostenibilità. La copertura ospiterà pannelli fotovoltaici e i sistemi

di climatizzazione saranno progettati per garantire condizioni ambientali costanti e

consumi ottimizzati, aspetti indispensabili per il corretto funzionamento di un data

center moderno.

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