ASCOLI PICENO – Al termine del match vinto 3 a 1 dall’ Ascoli sull’Avellino, le parole dell’attaccante Andrea Silipo, autore di una doppietta.

“Una vittoria importantissima, in rimonta direi straordinaria la reazione avuta. Bello fare gol (il terzo stagionale), ma soprattutto era importante vincere”.

“Era importantissimo oggi vincere. Sull’esordio da titolare di Brunori? ci troviamo bene insieme avevamo giocato insieme a Palermo, ragazzo straordinario, ma mi trovo bene con tutti gli attaccanti, siamo un bel gruppo e stiamo crescendo”

I tifosi sono veramente qualcosa di eccezionale, con questa curva nuova ancora di più li ringrazio di cuore, ho vissuto lo scorso anno tutto questo e per me è un onore. Sono orgoglioso di aver fatto il primo gol sotto la nuova curva”

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