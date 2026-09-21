ASCOLI PICENO – È ripresa a pieno ritmo l’attività del Centro ADA- Bruno Di Odoardo e nell’ambito del Festival del Sociale, in programma anche ad Ascoli Piceno dal 18 al 27 settembre è stata organizzata per Mercoledì 23 Settembre, con inizio alle ore 16,30, presso la sede ADA di via Lazio, 2 nel quartiere di Pennile di Sotto, una Tavola Rotonda dal titolo la “Sociologia del Rock”.

Un appuntamento di riflessioni, dedicato alla musica come strumento di dialogo tra generazioni, socialità e cultura. L’incontro, coordinato da Giorgio Fiori, con gli interventi iniziali dalla presidente del Centro Paola Luzi e dall’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Ascoli, Massimiliano Brugni, sarà curato dal prof. Antonio Derinaldis, esperto in relazioni istituzionali, docente in diverse università, laureato in psicologia del lavoro e delle organizzazioni e speaker radiofonico, nonché Portavoce Nazionale della Rete Associativa ADA.

Il relatore in particolare proporrà un’analisi del rock, in chiave intergenerazionale, raccontandone il valore sociale, culturale e aggregativo, attraverso le diverse generazioni. Nella circostanza si susseguiranno anche le relazioni di Claudia Mazzucchelli, Segreteria Generale UIL e di Marina Marozzi, Segretaria Generale UILP. L’appuntamento che stante l’argomento è di primario interesse anche per i più giovani è a titolo gratuito e senza prenotazioni, aperto dunque a tutti per condividere idee, esperienze e riflessioni sul rapporto tra musica, società e generazioni. Al termine dell’incontro verrà, come di consueto offerto dagli organizzatori l’aperitivo a tutti gli intervenuti.

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