Accanto agli incontri e ai dibattiti, venerdì e sabato dalle ore 20 saranno aperti gli stand gastronomici, occasione per ritrovarsi e trascorrere insieme la serata

OFFIDA – Torna la Festa dell’Unità di Offida, organizzata dal Circolo PD “Antonio Gramsci”, in programma dal 25 al 27 settembre al Circolo di San Barnaba. Tre giornate pensate non soltanto come momento di confronto politico, ma come una vera festa aperta al territorio.

Accanto agli incontri e ai dibattiti, venerdì e sabato dalle ore 20 saranno aperti gli stand gastronomici, occasione per ritrovarsi e trascorrere insieme la serata. Uno spazio particolare sarà dedicato anche ai più piccoli, con giochi e attività per bambini.

Il programma politico prenderà il via venerdì 25 settembre alle 20.30 con l’incontro “Quale pace senza Europa”, con Nicola Zingaretti, capodelegazione PD nel gruppo S&D al Parlamento europeo, e Matteo Ricci, vicepresidente della Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento europeo. A moderare sarà Isabella Bosano, assessore del Comune di Offida.

Sabato 26 settembre alle 20.30 il confronto sarà dedicato a “Le Marche e la crisi: le proposte dell’alternativa democratica”, con Enrico Piergallini, Valeria Mancinelli, Riccardo Bernardi, Luisa Cecarini e Thomas Braconi. Introduce Erminia Di Michele, vicesegretaria del PD di Offida.

La Festa si concluderà domenica 27 settembre dalle ore 13 con il Pranzo Democratico e l’iniziativa “Amministrare i Comuni, governare l’Italia”, durante la quale sarà presentato il corso di formazione politico-amministrativo “Il diritto di restare”. Parteciperanno amministratori locali e rappresentanti istituzionali, tra cui i Sindaci Luigi Massa, Alessandro Rocchi, Matteo Terrani, Sergio Loggi, Michele Franchi, Giovanni Borraccini, il Segretario Generale ALI Valerio Lucciarini De Vincenzi e il deputato Roberto Morassut. Introduce e coordina Sara Calisti.

«Vogliamo che la Festa dell’Unità torni ad essere prima di tutto una festa della comunità: un luogo dove discutere dei grandi temi del nostro tempo, dall’Europa alla pace, dal futuro delle Marche al ruolo dei Comuni, ma anche dove stare insieme, mangiare, incontrarsi e offrire alle famiglie uno spazio accogliente anche per i bambini. Politica significa partecipazione, relazioni e comunità: è questo lo spirito con cui invitiamo tutti a San Barnaba per questi tre giorni», dichiara Fabrizio Lucciarini, segretario del Circolo PD “Antonio Gramsci” di Offida.

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