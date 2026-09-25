ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Regolamentazione della circolazione veicolare per smontaggio gru-cantiere Palazzo Saladini Pilastri ubicato in corso G. Mazzini.
C.so G. Mazzini tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Matteotti e Via G. Sacconi
- l’interdizione temporanea del transito veicolare.
- Sarà consentito il transito veicolare ai residenti/autorizzati nel tratto di Corso G. Mazzini che va da Piazza Matteotti a Via XIX Settembre.
Via P. Alamanni
- obbligo di svolta a destra in Via P. Alamanni per tutte le provenienze da Via L. Mercantini;
- dovranno essere posizionate nr. 02 transenne con divieto di transito (la prima su Via L. Mercantini/Via P. Alamanni e la seconda su Via P. Alamanni/Corso Mazzini) al fine di evitare l’uscita dei veicoli verso Corso Mazzini.
- C.so G. Mazzini civ. 228 divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati per tutto il tratto interessato dall’occupazione ( circa 20 metri)
Presenza obbligatoria di movieri:
- Piazza Matteotti/Corso Mazzini G. dovrà essere posta una transenna con divieto di transito;
- nei tratti di occupazione totale della carreggiata al fine di coordinarsi con le altre postazioni sopra indicate.
Si specifica che la presenza dei movieri, nei punti sopra indicati, dovrà essere garantita per tutta la durata dei lavori.
La sospensione di qualsiasi autorizzazione rilasciata per la chiusura di vie afferenti a Corso g. Mazzini ( in particolare Via XIX Settembre, Via L. Mercantini, Via P. Alamanni, Via CastelFidardo)
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