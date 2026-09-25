ASCOLI PICENO – È stato presentato oggi, 25 settembre, presso la sede

del BIM Tronto, il Passaporto del Piceno, il nuovo strumento per la promozione e

fruizione integrata dei musei del Piceno, ideato dal Sistema Museale Piceno e Bim

Tronto, ente capofila della rete.

Il Passaporto nasce come un vero e proprio diario di viaggio, per

accompagnare il visitatore alla scoperta del ricco patrimonio culturale del territorio:

per ogni museo visitato è possibile collezionare un timbro, costruendo

progressivamente il proprio percorso attraverso il territorio.

Il progetto trasforma così la visita al museo in un’esperienza da condividere,

incentivando la scoperta di luoghi diversi e contribuendo a valorizzare il patrimonio

culturale del Piceno come una grande rete diffusa.

«Il Passaporto del Piceno rappresenta un ulteriore strumento per mettere in rete il

patrimonio culturale del nostro territorio e renderlo sempre più accessibile e

attrattivo, dichiara Luigi Contisciani, presidente del BIM Tronto. Il nostro obiettivo è

continuare a sostenere progettualità capaci di creare connessioni tra i luoghi della

cultura, le comunità e i visitatori, trasformando la ricchezza del Piceno in

un’esperienza da vivere e conoscere. Questa iniziativa si inserisce pienamente

all’interno delle strategie di valorizzazione promosse dal BIM Tronto tramite, Mete

Picene, il brand di destinazione e distretto turistico che unisce i 33 comuni del

territorio piceno, per fare sistema tra bellezze paesaggistiche, tesori storici e poli

museali, offrendo a viaggiatori e residenti un modello di accoglienza coordinato e

un’esperienza di scoperta immersiva e indimenticabile dell’intera identità picena.”

Il Passaporto prevede anche un sistema di premialità legato alla raccolta dei

timbri: al raggiungimento di determinate soglie il visitatore può ricevere ricompense

che comprendono cartoline d’arte, pubblicazioni, prodotti tipici, oggetti di artigianato

locale ed esperienze esclusive nei musei. Il primo traguardo, a 5 timbri, dà diritto a

un kit esclusivo di cartoline d’arte.

«Il Passaporto nasce con l’idea di accompagnare il visitatore alla scoperta di un

patrimonio che non termina nelle sale del museo – sottolinea Concetta Ferrara,

direttrice del Sistema Museale Piceno – ma che continua all’esterno, un

arcipelago molto articolato di opere, collezioni, storie, tradizioni e paesaggi. Ogni

timbro diventa così la traccia di un’esperienza vissuta e, allo stesso tempo, un invito

a proseguire il viaggio verso una nuova tappa.»

A questo scopo, il passaporto è corredato di una mappa che raccoglie i musei aperti

al pubblico, offrendo al visitatore uno strumento per orientarsi tra i diversi luoghi della

cultura del territorio.

Il Passaporto sarà disponibile nei prossimi giorni presso i musei del Sistema

Museale Piceno.

Il progetto è sostenuto dalla Regione Marche – Assessorato alla Cultura nell’ambito

degli “Interventi di valorizzazione, gestione e fruizione del patrimonio culturale –

Aggregazioni culturali”, a sostegno delle attività di valorizzazione e promozione del

patrimonio culturale del territorio.

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