Domenica, al chiostro di San Francesco, la ‘Festa dei Popoli’ è stata il finale perfetto del festival: un momento di unione che si è celebrato attraverso la preghiera interreligiosa tenuta dal Vescovo Gianpiero Palmieri

ASCOLI PICENO – Si chiude il sipario sul “Festival del Sociale”, che per dieci giorni ha animato il centro storico con convegni, incontri, spettacoli e workshop e che ha coinvolto un gran numero di cittadini e associazioni.

Domenica, al chiostro di San Francesco, la ‘Festa dei Popoli’ è stata il finale perfetto del festival: un momento di unione che si è celebrato attraverso la preghiera interreligiosa tenuta dal Vescovo Gianpiero Palmieri, una cena comunitaria e lo spettacolo finale con musiche, balli, canti e sfilate.

“Dieci giorni dedicati al sociale – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – a conferma dell’attenzione di questa Amministrazione per le tematiche che toccano da vicino la vita delle persone. È fondamentale creare momenti come questo per rafforzare i legami che tengono unita la nostra comunità”.

L’assessore ai Servizi sociali, Massimiliano Brugni, ha sottolineato il valore del Festival: “I trenta eventi realizzati in giro per la città hanno permesso di affrontare temi di grande attualità come la riforma sulla disabilità, i giovani e il volontariato, l’integrazione socio-sanitaria. A questo si sono aggiunti gli spettacoli, le presentazioni di libri e tanto altro, fino alla ‘Festa dei popoli’ a cui hanno partecipato le varie comunità che vivono nel territorio, a conferma del rispetto e dello spirito inclusivo della nostra città”.

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