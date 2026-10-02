Difensore di grande esperienza e affidabilità, Venuti si allena già da giorni con il gruppo e vestirà la maglia numero 5.

ASCOLI PICENO – Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Lorenzo Venuti, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027.

Nato a Montevarchi il 12 aprile 1995, Venuti è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, disputando anche una stagione nella Primavera del Pescara. Parallelamente, ha percorso tutta la trafila delle Nazionali giovanili azzurre, fino a raggiungere l’Under 21. La sua carriera da professionista prende il via in Serie B con il Brescia, con cui, nella stagione 2015/16, colleziona 27 presenze.

Nelle due stagioni successive veste la maglia del Benevento, contribuendo alla storica promozione in Serie A conquistata attraverso i playoff. È suo l’assist decisivo per il gol di Pușcaș nella finale di ritorno contro il Carpi, rete che regala alle Streghe la prima storica promozione nella massima serie. Nella stagione 2017/18 Venuti debutta quindi in Serie A, totalizzando 31 presenze.

L’anno successivo torna temporaneamente in Serie B con il Brescia, con cui disputa 32 partite, impreziosite da 3 gol e 3 assist, prima di fare ritorno in Serie A con la Fiorentina, il Club che lo aveva formato calcisticamente. I quattro anni in maglia viola rappresentano una tappa importante della carriera del difensore, che ha l’opportunità di confrontarsi anche con il calcio europeo. Nell’agosto 2022 scende in campo in entrambe le sfide di qualificazione alla Champions League contro il Twente e, nella stagione 2022/23, disputa cinque gare di Conference League, prendendo parte anche al match di ritorno dei Quarti di Finale contro il Lech Poznan.

Chiude la sua esperienza con la Fiorentina con 100 presenze complessive tra Serie A, Coppa Italia e competizioni europee, impreziosite da 3 gol, tutti realizzati in Coppa Italia, e 5 assist. Nella stagione 2023/24 resta in Serie A, nuovamente con il Brescia, con cui colleziona 14 presenze in campionato, prima di approdare in Serie B alla Sampdoria, squadra di provenienza, con la quale, nelle ultime due stagioni, totalizza 50 presenze, 2 gol e 1 assist.

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