Il percorso, della lunghezza di circa 4 chilometri, si sviluppa lungo un sentiero escursionistico e presenta un dislivello di circa 250 metri, con un tempo di percorrenza stimato in 2 ore e 30 minuti

ARQUATA DEL TRONTO – Sabato 10 ottobre, dalle ore 15 alle 18 circa, si terrà ad Arquata del Tronto l’iniziativa “Il Cantico delle Pietre”, evento gratuito promosso da Unione Sportiva Acli Marche APS. L’iniziativa rientra nel progetto “SSC – Social Smart City” del Comune di Ascoli Piceno, sviluppato grazie al bando “Educare in Comune” e coordinato dalle Acli provinciali per rafforzare il welfare comunitario.

Il programma della manifestazione prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 15 presso l’Area SAE Borgo 1 di Arquata del Tronto. A seguire sarà percorso un autentico cammino francescano con la visita a luoghi di interesse culturale, storico e naturalistico.

Il percorso, della lunghezza di circa 4 chilometri, si sviluppa lungo un sentiero escursionistico e presenta un dislivello di circa 250 metri, con un tempo di percorrenza stimato in 2 ore e 30 minuti.

La partecipazione è gratuita, con un massimo di 35 posti disponibili. Per iscriversi è necessario inviare un messaggio al numero 3939365509 indicando nome e cognome dei partecipanti.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.