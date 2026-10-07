PAGLIARE DEL TRONTO – Sabato 10 ottobre, presso la Palestra Danzarte (via 8 Marzo 18 a Pagliare del Tronto di Spinetoli), si svolgerà un evento multidisciplinare di yoga e taijiquan/qigong riservato a persone di ogni età.

L’iniziativa viene realizzata dalla Cooperativa DLM, grazie a un contributo offerto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.

Ci sarà l’opportunità di praticare gratuitamente lo yoga (dalle 9 alle 10 con l’insegnante Eugenia Brega) e il taijiquan/qigong (dalle 10 alle 11,30 con il maestro Raffaele Tassone).

L’evento rientra in una serie di laboratori gratuiti di attività fisica per promuovere stile di vita corretti nella popolazione, al fine di riuscire ad avere un buono statuto di salute ed un benessere generale.

Nel corso dell’anno 2026 sono stati già realizzati altri 4 eventi a Grottammare e Ascoli Piceno. Una nuova iniziativa ci sarà anche a nivembre.

Informazioni e prenotazioni, tramite messaggio, al numero 3495711408.

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