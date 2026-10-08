La nota: “Se fosse stato per il partito del sindaco e della presidente del Consiglio, che si astennero e votarono contro il Pnrr, questa riqualificazione non ci sarebbe stata”

ASCOLI PICENO – “Abbiamo dovuto spiegare alle Forze dell’ordine che non volevano farci passare, e vogliamo ricordarlo anche a tutti i cittadini, che la nostra presenza all’inaugurazione di Palazzo Saladini Pilastri non è una forma di protesta, al contrario! Siamo contenti per i lavori, e proprio per questo teniamo a fare una precisazione: se fosse stato per il partito del sindaco e della presidente del Consiglio Meloni, che si astennero e votarono contro il Pnrr, questa riqualificazione di un palazzo così bello e importante per la nostra città non ci sarebbe stata”.

Così in una nota l’esponente politico, e coordinatore provinciale, del Movimento 5 Stelle, Massimo Tamburri: “Mentre si intestano meriti che non hanno, onestà intellettuale vorrebbe che ricordassero che, come per tutte le opere che si stanno inaugurando in questi giorni in tutta Italia, anche per Palazzo Saladini Pilastri è serio e doveroso ringraziare chi più di ogni si è battuto, e con grande efficacia, per ottenere quei finanziamenti, e cioè il presidente Giuseppe Conte”.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.