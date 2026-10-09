ASCOLI PICENO – Incontro sociale e culturale.

La Scuola di Ateneo di Architettura e Design ‘Eduardo Vittoria’ di Ascoli Piceno, dell’Università di Camerino è felice di promuovere il secondo incontro della terza stagione di Editoria & Progetto, mercoledì 14 ottobre 2026, alle ore 18:30, presso la Libreria Rinascita di Ascoli Piceno. L’appuntamento sarà dedicato al disegno industriale con la presentazione del volume: “Slow Umanizzare la tecnologia. Il lavoro dello studio di industrial design Spalvieri & Del Ciotto a cura di Francesca Picchi (Quodlibet, 2021)”.

Presenta il volume Simone Spalvieri, Spalvieri & Del Ciotto Design Studio, in dialogo con Manuel Scortichini, docente a contratto in disegno industriale della Scuola di Ateneo di Architettura e Design di Unicam, e Davide Paciotti, ricercatore in disegno industriale della Scuola di Ateneo di Architettura e Design di Unicam.

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