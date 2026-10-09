VENAROTTA – Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno piceno. Domenica 11 ottobre Venarotta ospita la 23a edizione di “Vino in Vena – Festa del Vino Cotto”, una giornata interamente dedicata alla rievocazione storica, alla promozione enogastronomica e alla valorizzazione del territorio.

Al centro dell’evento la rievocazione della cottura del mosto in piazza, antica tradizione millenaria, affiancata fin dal mattino dai banchi d’assaggio delle cantine del territorio con degustazioni vitivinicole gratuite. Protagoniste saranno eccellenze locali quali Terre d’Arengo, Numa, Pantaleone, Tenuta La Riserva, Tenuta La Canosa, Spinelli, Domodimonti, Di Ubaldo, Tenuta San Giovanni, Il Crinale, Velenosi, Cantine Vallorani e Tenute Polini.

Fin dal mattino si terranno il raduno Vespe d’epoca a cura del Vespa Club Ascoli, le prove libere di tiro con l’arco con gli Arcieri di Venere, il mercatino dell’artigianato e dei sapori, l’area bimbi con gonfiabili e il laboratorio artistico per bambini “La Cantina Segreta” a cura di Opera. Gli stand gastronomici dei Rioni proporranno la classica polenta e prelibatezze locali.Nel pomeriggio il borgo si animerà con lo spettacolo teatrale di improvvisazione e commedia dell’arte “Quadri di vita in cantina” a cura di Accademia 56, oltre al secondo turno dei laboratori per i più piccoli. Un momento fondamentale di confronto sarà rappresentato dal convegno istituzionale intitolato “Luoghi, eventi e strategie per la valorizzazione dei territori”.

La serata proseguirà con le esibizioni itineranti degli artisti di strada e l’apertura serale degli stand gastronomici per la cena in piazza. Per tutta la giornata il paese risuonerà delle note dell’organetto di Enrico e dei balli della tradizione popolare con i Trallallero, offrendo ai visitatori la possibilità di visitare la mostra dell’artista Giuseppe Solimando nella cantina storica e il vecchio impianto di cottura del mosto.

L’iniziativa è promossa dall’ente capofila Unione Montana del Tronto e Valfluvione e sostenuta da Regione Marche e Comune di Venarotta. La manifestazione vede l’organizzazione curata da MAD Events, con il patrocinio della Provincia di Ascoli Piceno e il supporto di UNCEM e Venarotta Experience.

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