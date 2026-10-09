ASCOLI PICENO – Tornano le Giornate Fai d’Autunno , il grande appuntamento con il patrimonio culturale italiano reso possibile dall’impegno e dall’entusiasmo dei volontari del FAI.

Sabato 10 e domenica 11 ottobre, dopo solo un giorno dall’inaugurazione, apre in via straordinaria Palazzo Saladini Pilastri, uno dei gioielli del centro storico di Ascoli Piceno. Rimasto chiuso per decenni, il Palazzo è stato oggetto di un imponente intervento di restauro e riqualificazione promosso dal Comune di Ascoli Piceno. L’apertura è a cura della Delegazione FAI di Ascoli Piceno, in collaborazione con il Gruppo FAI Giovani Piceno.

L’ampiezza del Palazzo ha reso necessaria la predisposizione di tre percorsi di visita, ciascuno dedicato a un aspetto diverso della sua storia: il primo incentrato sull’Ala est e le sue sale decorate, il secondo alla scoperta della suggestiva e barocca Chiesa di Sant’Egidio, chiusa al pubblico dagli anni Cinquanta, e il terzo dedicato al Giardino del Palazzo, con la sua Coffe House, di cui verrà raccontata la storia e l’evoluzione architettonica nei secoli.

«Dopo il grande successo della presentazione alla cittadinanza di giovedì, siamo felici di riaprire le porte del Palazzo insieme al FAI. Sarà un’occasione irripetibile e invitiamo tutti a partecipare, per lasciarsi accompagnare nella visita dal racconto degli Apprendisti Ciceroni e dei Volontari del FAI» afferma il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti

«Le Giornate FAI sono l’occasione per scoprire luoghi normalmente inaccessibili. Palazzo Saladini Pilastri lo è da decenni: per la nostra città e per i tanti visitatori che arriveranno da fuori sarà una straordinaria scoperta di uno dei palazzi nobiliari più belli di Ascoli. Ringrazio il Comune di Ascoli Piceno e il Sindaco Fioravanti per l’opportunità» dichiara Erika Filipponi, Capo Delegazione del FAI di Ascoli Piceno

Per agevolare l’individuazione degli itinerari sono stati creati tre percorsi identificati da tre diversi colori con ingresso distinto:

Giardino – itinerario verde – ingresso da Via Giusti

Chiesa Sant’Egidio – itinerario giallo – ingresso da Corso Mazzini 228

Ala Est e suoi saloni – itinerario rosso – ingresso da Corso Mazzini 232

Le visite sono aperte al pubblico senza prenotazione, è richiesto un contributo libero volontario a sostegno della missione della Fondazione.

Orari di visita

Sabato dalle ore 10 alle ore 18 (ultima visita ore 17.30)

Domenica dalle ore 10 alle ore 18 (ultima visita ore 17.30)

Accessibilità

Giardino – parzialmente accessibile

Chiesa di Sant’Egidio – NON accessibile

Ala Est e sue sale – NON accessibile

Cani

Ammessi solo nell’itinerario del Giardino tenuti al guinzaglio e sui vialetti

La Delegazione FAI di Ascoli Piceno e Il Gruppo Giovani Piceno informano che, nel corso delle Giornate FAI, è previsto un elevato afflusso di visitatori e sono quindi possibili lunghe code e tempi di attesa. Nel pomeriggio, in base alla situazione, l’accesso potrebbe essere chiuso in anticipo rispetto all’orario previsto, per consentire a tutti i visitatori già in coda di effettuare la visita.

La Delegazione aggiunge: “Un sentito ringraziamento a tutti coloro che rendono possibile le Giornate FAI d’Autunno, al Comune di Ascoli Piceno, proprietario del bene, e in particolare al Sindaco Marco Fioravanti che ha consentito di aprire il Palazzo in tempi record dopo solo pochi giorni dalla chiusura del cantiere e a solo un giorno dall’inaugurazione. Un profondo ringraziamento alle Scuole e agli Apprendisti Ciceroni, alla Croce Rossa, alla Protezione Civile, ai Arma dei Carabinieri, Polizia e Bersaglieri e in particolare ai Delegati e Volontari del FAI il cui impegno e la passione consentono di organizzare l’apertura di questi straordinari beni normalmente non accessibili al pubblico, offrendo ai cittadini l’opportunità di visitare e riscoprire il ricco patrimonio storico e artistico del territorio Piceno”.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.