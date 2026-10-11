Sono arrivati moltissimi ascolani, curiosi di scoprire un luogo della città chiuso da decenni, ma anche tante persone da fuori provincia e da fuori regione

ASCOLI PICENO – Ad Ascoli Piceno lunghe code di attesa hanno accompagnato l’apertura di Palazzo Saladini Pilastri: molte le persone interessate a visitare il Palazzo e il suo Giardino, luoghi rimasti inaccessibili per decenni. Per molte ore i Volontari del FAI, con impegno e dedizione, hanno accolto il pubblico, impegnandosi a far visitare gli itinerari a quante più persone possibile, compatibilmente con gli spazi dei percorsi.

Risultati straordinari anche nelle presenze: sono arrivati moltissimi ascolani, curiosi di scoprire un luogo della città chiuso da decenni, ma anche tante persone da fuori provincia e da fuori regione, oltre a diversi visitatori stranieri. I tre itinerari sono stati tutti molto apprezzati, con 3.700 visite per la Chiesa, 4.350 per l’Ala est e 4.000 per il Giardino.

A San Benedetto del Tronto la Capitaneria di Porto ha registrato 1000 visite. Molti i visitatori, sia dalla città sia da fuori provincia, curiosi di scoprire un luogo così particolare e normalmente non accessibile. Grande l’interesse per gli ambienti operativi della Guardia Costiera e per le motovedette.

Determinante il contributo dei “Volontari FAI” e degli “Apprendisti Ciceroni”, che con passione e preparazione hanno guidato i visitatori lungo percorsi ricchi di storia, arte e significato, rendendo ogni visita un’esperienza viva e coinvolgente.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.