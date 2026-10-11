Rassegna curata dalla compositrice Ada Gentile. Scopri ospiti e iniziative in programma alla Libreria Rinascita e al Foyer del Ventidio Basso

ASCOLI PICENO – Eventi culturali.

Il terzo appuntamento del Festival “Nuovi Spazi Musicali”, curato dalla compositrice Ada Gentile, è per il 19 ottobre, alle ore 18, alla Libreria Rinascita di Ascoli Piceno per un evento del tutto eccezionale, la presentazione della terza dizione del libro “Richard Wagner, la poetica del puro umano” scritto dal musicologo Renzo Cresti ed edito dalla Libreria Musicale Italiana. Una vasta monografia del grande compositore con i fatti più salienti della sua avventurosa vita. Introdurrà l’incontro Eleonora Tassoni mentre la presentazione sarà affidata al musicista Nazzareno Allevi ed al giornalista Filippo Ferretti. L’ingresso è libero.

Il quarto appuntamento è invece per il 20 ottobre, sempre alle ore 20.30, al Foyer del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno con l’arpista Lucia Bova che propone un recital molto vario con opere del giapponese Takemitsu, della finalndese Sahariaho, del frances Permerud, della cinese Shi Wei-Lo e tre prime assolute degli italiani Maria Cristina Noli, Antonio Bellandi e Daniele Corsi. Il concerto verrà introdotto dal musicologo Renzo Cresti. L’ingresso è libero.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.