Quest’anno vale circa 400 mila euro, garantendo così un aiuto concreto ai giovani e alle famiglie del territorio con borse di studio, premi per le tesi di laurea, progetti scolastici di sensibilizzazione e la quattordicesima edizione delle Olimpiadi d’inglese

ASCOLI PICENO – Torna il Pacchetto Scuola Bim 2026/2027, la tradizionale “manovra” che conferma l’impegno del Bim Tronto guidato dal presidente Luigi Contisciani di contribuire e valorizzare il sistema scolastico piceno e la sua comunità. Un pacchetto che quest’anno vale circa 400 mila euro garantendo così un aiuto concreto ai giovani e alle famiglie del territorio con borse di studio, premi per le tesi di laurea, progetti scolastici di sensibilizzazione e la quattordicesima edizione delle Olimpiadi d’inglese.

Entrando nel dettaglio dei progetti, si comincia dalle scuole primarie con la conferma del progetto, “S.P.E.E.D: screening e prevenzione della dislessia in età evolutiva” proposto da Centralmente ed esteso, da qualche anno, anche all’ultimo anno della scuola dell’infanzia, che mira all’individuazione precoce dei disturbi dell’apprendimento. Un progetto che ci viene chiesto sempre di più dalle scuole per supportare le famiglie, per salvaguardare il bambino nella sua interezza e aiutarlo a crescere in un ambiente scolastico e familiare più sereno e consapevole, poiché un intervento didattico e riabilitativo avviato prima della stabilizzazione del disturbo riduce significativamente sia il numero di soggetti che continueranno a presentare difficoltà di lettura/scrittura negli anni successivi sia l’entità del disturbo in quei soggetti le cui prestazioni rimangono deficitarie.

Sempre per le scuole primarie si conferma il progetto “Esperienze tra Storia, Natura e Leggenda”, a cura dell’APS Vivo, che prevede visite didattiche nei musei del Sistema Museale Piceno ed esperienze e laboratori presso Centri di educazione Ambientale, Fattorie Didattiche e Aziende Agricole per formare giovani capaci di interagire in modo corretto con l’ambiente, nella prospettiva di rispettare, tutelare e valorizzare il patrimonio naturalistico e storico-archeologico. Oltre a dare la possibilità ai bambini di sperimentare una didattica trasversale, dinamica e partecipata, le esperienze di “scuola fuori dalla scuola” danno a tutti, a prescindere dalle possibilità di ognuno, l’opportunità di conoscere la straordinaria bellezza del proprio territorio di origine educando così all’amore ed al rispetto per esso e allo stesso tempo valorizza e coinvolge piccole realtà mettendole in rete con scuole, associazioni ed enti, così da aumentarne la visibilità sul territorio.

Per gli studenti delle scuole primarie e medie viene riproposto il Progetto “BIM BUM BAM news – Tg dei ragazzi”, a cura della Redazione di Vera TV, obiettivo del progetto è realizzare un tg di circa mezz’ora in compagnia di una classe della scuola primaria o secondaria di primo grado del territorio Piceno. I temi saranno argomenti formativi quali ad esempio la tutela dell’ambiente, il rispetto del prossimo, la conoscenza del territorio piceno etc. Per ciascun Istituto che aderirà alla presente proposta, sarà realizzata una puntata del format, coinvolgendo una classe a scelta della dirigenza scolastica.

Per gli istituti superiori, al via la quattordicesima edizione delle Olimpiadi dell’Inglese, interamente finanziate dal Bim Tronto e ideate dal Centro Studi Alpha (Csa), dedicate agli studenti del 4° e 5° anno. L’obiettivo è alzare le competenze linguistiche e accedere all’esame per il conseguimento della Certificazione Internazionale in lingua inglese dell’università di Cambridge PET e FCE, premiando 70 allievi con un percorso di formazione linguistica completamente gratuito e, tra questi, i migliori 12 con un viaggio-studio di due settimane all’estero in una capitale europea tra quelle che hanno l’inglese come lingua ufficiale.

Confermato anche quest’anno 200 borse di studio per coprire le spese sostenute per rette, trasporto o libri di testo per gli allievi delle scuole medie superiori, in particolare 155 sussidi destinati agli studenti del 1° e 4° anno saranno del valore di 300 euro e 45 sussidi destinati agli studenti del quinto anno di 500 euro.

Il sostegno all’università avviene attraverso il bando di laurea – anno 2026 per premiare le migliori tesi di ricerca nei processi riguardanti il territorio Bacino Imbrifero del Tronto su aspetti storico-artistici, valorizzazione delle risorse, produzione di energia, innovazione, utilizzo di nuove tecnologie e implementazione dell’AI nei processi. Quest’anno verranno premiate 5 tesi: 2.000 euro al primo classificato, 1500 euro al secondo, 1.000 euro al terzo, 750 euro al quarto e 500 euro al quinto. Prevista anche quest’anno una borsa di studio riservata ai figli di emigrati Piceni di seconda, terza, quarta generazione, residenti in Canada, per apprendere la lingua italiana, tramite l’associazione A.L.M.A. Canada, del valore di 2.500 euro per l’anno scolastico 2026/2027.

Abbiamo rinnovato il contributo di 40.000 euro al Consorzio Universitario Piceno, per le annualità 2027 e 2028, finalizzato al consolidamento e sviluppo del sistema universitario territoriale, alla promozione dell’equità educativa e all’accompagnamento degli studenti nei percorsi di crescita personale e formativa, attraverso progetti di orientamento formativo nelle scuole secondarie e attraverso il progetto B.E.ST per l’assegnazione di borse di studio a studenti iscritti al primo anno dei corsi universitari presenti sul territorio piceno.

Per la quarta edizione del bando “Lo sport per crescere“ verranno assegnate di n.20 borse di studio del valore di 500 euro ciascuna, rivolto agli studenti della scuola secondaria secondo grado, che svolgano attività sportiva agonistica in una Associazione sportiva affiliata al CONI, residenti in uno dei Comuni che compongono il Consorzio del Bacino Imbrifero del Fiume Tronto che, nelle diverse discipline, abbiano conseguito risultati di rilievo o si siano resi protagonisti di comportamenti meritori.

Inoltre si è scelto di sostenere il progetto di ammodernamento degli arredi scolastici in due istituti del territorio nei comuni di Monteprandone e Spinetoli, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita scolastica e promuovere il benessere degli studenti. Il contributo concesso ha permesso di rinnovare le dotazioni d’aula, offrendo a docenti e alunni spazi didattici più funzionali, inclusivi e stimolanti, a conferma dell’impegno costante a favore dell’istruzione e della crescita della comunità locale.

In seguito ad un accordo di partenariato con la Provincia di Ascoli Piceno per il progetto “PicenoNet for Mobility” per il programma ERASMUS+ il Bim Tronto si è impegnato a cofinanziare nella misura di 100,00 euro per ogni borsa di mobilità assegnata agli studenti che risulteranno residenti in uno dei 17 comuni consorziati.

Si rinnova anche per il 2026 il contributo ai Campionati di Giornalismo 2027 che verranno realizzati dal quotidiano il Resto del Carlino. Si ritiene che permettere alle ragazze e ai ragazzi delle scuole superiori di cimentarsi con la realizzazione di un giornale, di interagire con il mondo dell’informazione, permetta loro di sviluppare competenze e professionalità.

“Dal 2010 l’Ente che rappresento ha fatto una scelta in controtendenza, quella di investire nella scuola e in progetti formativi-ha dichiarato il Presidente Luigi Contisciani. Crediamo fermamente che la crescita culturale di un territorio passi attraverso l’istruzione dei nostri giovani, ed è per questo che affianchiamo famiglie e studenti dall’asilo fino all’università, puntando su un sistema equo, inclusivo e di qualità. Oggi ribadiamo l’importanza di questo impegno economico per le future generazioni. Non dobbiamo mai perdere la speranza di costruire un futuro migliore, ricordando che l’istruzione, come padronanza delle capacità intellettuali, è l’arma più potente per cambiare il mondo. Siamo profondamente convinti che solo attraverso la conoscenza continua e diffusa sarà possibile costruire la società del domani, libera e umana, in grado di comprendere e governare l’AI per orientare correttamente il suo sviluppo.”

Tutti i bandi di concorso e i progetti sono consultabili sul sito dell’ente: www.bimtronto-ap.it

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