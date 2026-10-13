L’obiettivo del progetto è coinvolgere attivamente bambini/studenti e le loro famiglie (genitori e nonni) in attività didattiche, laboratori creativi e percorsi esperienziali di valore civico-culturale

SPINETOLI – “La terra in festa, s apori e tradizioni incontrano il presente”. Appuntamenti il 17 ottobre dalle 15 alle 17.30 e domenica 18 ottobre dalle 9.50 alle 18 a Spinetoli nella frazione di San Pio X in piazza del Bocciodromo.

Evento organizzato dall’Associazione Passi Chiari con il patrocinio del Comune di Spinetoli in collaborazione con Associazione Villa San Pio X, ASD Circolo Fiobbo e con FIGeST (Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali). L’edizione 2026 si arricchisce della collaborazione con il Comune di Vallo di Nera (PG) e con la Fondazione Legambiente per la campagna annuale “Puliamo il Mondo”.

Con la partecipazione anche degli utenti del Centro Diurno di Integrazione Sociale di Spinetoli, affiancati dai loro educatori e dalle maestre d’arte Daniela Carolina Piunti (pittura) e Lucia Di Benedetto (ceramica), degli atleti del gruppo Atletica Avis Pagliare, dei ragazzi Scout del Gruppo Spinetoli 1 e degli attori della compagnia Nuovo Sipario Aperto.

Rassegna rivolta a tutta la cittadinanza, in particolare agli alunni dell’IC Spinetoli – Monsampolo del Tronto – Acquaviva Picena e a tutta la comunità educante.

L’obiettivo del progetto è coinvolgere attivamente bambini/studenti e le loro famiglie (genitori e nonni) in attività didattiche, laboratori creativi e percorsi esperienziali di valore civico-culturale, ambientale, senza tralasciare il rispetto per la diversità e la bellezza della condivisione.

Il primo appuntamento è sabato 17 ottobre con l’iniziativa “Puliamo il Mondo” – 34^ Edizione della storica campagna di volontariato ambientale, organizzata da LEGAMBIENTE, a cui il Comune di Spinetoli aderisce coinvolgendo attivamente le Associazioni di Spinetoli, promuovendola a tut ta la cittadinanza. L’attività si svolgerà a partire dalle ore 15.00, lungo via Piave e via Enfiteusi (pista ciclopedonale), lungo Tronto, via Piediprato e via Molino, per ritrovarsi tutti nella Piazza del Bocciodromo di Villa San Pio X entro le ore 17.30.

Il secondo appuntamento è domenica 18 ottobre, a partire dalle 09.50 fino al tramonto (come da programma allegato), in cui ci saranno laboratori, giochi e attività dedicate sia ai bambini che agli adulti.

In dettaglio:

➢ un laboratorio sulla lavorazione delle farine e la lievitazione del panetenuto da Isaia D’Angelo;

➢ un laboratorio per la preparazione tradizionale dell’oliva all’ascolana (fatta a mano dai bambini con l’aiuto e la supervisione di alcune nonne di Spinetoli);

➢ un laboratorio per imparare a piantare erbe aromatiche e officinali;

➢ un laboratorio dedicato al latte, partendo dalla pratica manuale della mungitura di una mucca, simil-vera, di dimensioni reali. Si partirà dalle caratteristiche organolettiche e nutrizionali del latte, per arrivare fino alla lavorazione della pasta filata per la preparazione dei nodini di mozzarella e del formaggio primo sale, tenuto dal Prof. Claudio Spallaccia;

➢ un laboratorio dedicato all’acqua, alle sue caratteristiche e all’importanza della tutela e del NON spreco del bene primario per la nostra esistenza, tenuto dal Prof. Leonardo Seghetti.

Tutte queste attività sono libere e gratuit e.

A tutto quanto sopra, si aggiungono attività inclusive e ludiche:

• il Centro Diurno di Integrazione Sociale di Spinetoli organizza un laboratorio creativo “Il piccolo artista” aperto a tutti i bambini che saranno guidati, dalla maestra d’arte Daniela Carolina Piunti, neldipingere su tela, opere ispirate al tema della terra;

• sarà allestita una postazione della Croce Verde, dedicata al primo soccorso ed in particolare alla dimostrazione, altamente formativa, della pratica salvavita della “disostruzione” – Manovra di Heimlich – che sarà mostrata a tutti i presenti;

• in collaborazione con la FIGeST verranno organizzati dei giochi popolari a cui potranno partecipare bambini ed adulti affiancati da istruttori e giocatori tesserati delegati;

• infine, tutti i ristoratori, le Pasta all’Uovo e le cantine di Spinetolihanno collaborato per realizzare il menù del pranzo, quale espressionedel territorio e delle nostre eccellenze;

• gran finale: dalle ore 17.00…spettacolo con artista ascolano, in collaborazione con l’Associazione Nuovo Sipario Aperto per un racconto sulla vita di un tempo, durante le quattro stagioni;

“Lo spirito che guiderà lo svolgimento di tutta la giornata ed in particolare dei giochi, che crediamo essere educativo soprattutto per i più giovani, non sarà l’agonismo ma il divertimento, per cui lo slogan deve essere è un gioco e non una gara”. Questo messaggio viene sottolineato dal Presidente di Passi Chiari, Francesco Moretti. “La partecipazione a questi eventi – sottolinea la coordinatrice del Centro Diurno dott.ssa Tiziana Del Giovane -rappresenta un’opportunità straordinaria di inclusione e valorizzazione per i nostri utenti. Dalla creatività espressa con il pennello al gesto concreto di pulire un parco, dimostriamo che ognuno di noi, e in questo anche la diversità rappresenta un valore fondamentale, può dare un contributo essenziale alla comunità e alla tutela del pianeta”.

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