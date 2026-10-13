L’evento rappresenta un’occasione per conoscere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale della città attraverso una piacevole passeggiata guidata nel centro storico, uno dei più suggestivi e meglio conservati d’Italia

ASCOLI PICENO – Sabato 17 ottobre, dalle ore 15 alle 17.30 circa, si svolgerà ad Ascoli Piceno l’iniziativa gratuita “Ascoli: un viaggio tra bellezza e gusto”, promossa dall’Unione Sportiva Acli Marche APS nell’ambito del progetto “SSC – Social Smart City” del Comune di Ascoli Piceno, sviluppato grazie al bando nazionale “Educare in Comune” e coordinato dalle Acli provinciali con l’obiettivo di rafforzare il welfare comunitario e favorire la partecipazione attiva dei cittadini.

L’evento rappresenta un’occasione per conoscere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale della città attraverso una piacevole passeggiata guidata nel centro storico, uno dei più suggestivi e meglio conservati d’Italia.

Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle ore 15 in Piazza Arringo, davanti alla Cattedrale. Da qui prenderà il via un itinerario accompagnato da una guida turistica abilitata che illustrerà i principali luoghi di interesse cittadino, mettendo in relazione due aspetti fondamentali dell’identità ascolana: la bellezza del patrimonio monumentale e la ricchezza dei prodotti locali.

Nel corso del percorso saranno raccontate curiosità, vicende storiche e tradizioni che hanno contribuito a rendere Ascoli Piceno una città apprezzata non solo per le sue architetture in travertino e per le sue piazze monumentali, ma anche per le eccellenze alimentari che la caratterizzano e che costituiscono un importante elemento della cultura locale.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività finalizzate a promuovere il benessere, la socializzazione e la riscoperta del territorio mediante il movimento e la partecipazione ad eventi culturali accessibili a tutti.

La partecipazione è gratuita ed è prevista per un massimo di 100 persone. Per iscriversi è necessario inviare un messaggio al numero 3939365509, indicando nome e cognome dei partecipanti.

La prenotazione è obbligatoria e dovrà essere effettuata entro il 16 ottobre.

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