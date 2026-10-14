ASCOLI PICENO – Prende il via la sesta edizione di Asculum Festival, l’appuntamento

più atteso a livello nazionale dedicato alla cultura della crescita personale. Da

venerdì 23 a domenica 25 ottobre, i teatri, i palazzi storici e le piazze più

suggestive di Ascoli Piceno diventeranno il palco di un programma fitto di

appuntamenti, spettacoli teatrali e talk, accogliendo oltre 7.000 persone

provenienti da tutta Italia.

Il festival, promosso dal Comune di Ascoli Piceno, è organizzato in

collaborazione con ROI Group e con il patrocinio e il sostegno della Regione

Marche, del BIM Tronto e della Fondazione Marche Cultura. Una novità dirilievo

per questa edizione è il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti: un

riconoscimento che consacra Asculum Festival come luogo di riflessione

culturale e informativa di rilevanza nazionale. Ne è un esempio concreto

l’incontro di sabato 24 ottobre tra Bruno Mastroianni e Luana Di Pietro su

comunicazione e gestione dei conflitti, valido ai fini del riconoscimento dei

crediti formativi professionali per i giornalisti.

Il festival può contare inoltre sul contributo di numerosi partner, tra cui

Gruppo Gabrielli, Scelgo Full Service, Ancaria Padel, CIAM, Picena Express,

Picena Imballaggi, Fainplast, Giocamondo, Giocamondo Study, TM Italia, Euro

3 Immobiliare. ROI Edizioni è la libreria ufficiale della manifestazione, mentre

Ascoli da Vivere sarà partner tecnico dell’evento.

L’edizione 2026 coinvolge oltre 25 relatori e protagonisti di primo piano

provenienti da tutta Italia, ed è interamente dedicata al tema del Confine,

inteso come uno spazio che mette in relazione, prima ancora che come una linea

che separa: il luogo in cui accade tutto ciò che conta, tra ciò che sappiamo e ciò

che ignoriamo, tra il visibile e l’invisibile.

Il percorso si snoda lungo tre direzioni di esplorazione: la Mente, con il confine

dell’esperienza tra cervello e coscienza; la Scienza, con il confine della

conoscenza tra ciò che è dimostrabile e ciò che è ancora ipotesi; lo Spirito, con

il confine del senso e la ricerca umana di significato.

“Il confine, per una città come Ascoli Piceno, non è un concetto astratto: lo

attraversiamo ogni giorno, nella nostra storia e nel modo in cui accogliamo chi

arriva come ospite” afferma il Sindaco Marco Fioravanti. “Per questo Asculum

Festival ci rappresenta così bene: per tre giorni trasforma le nostre piazze in un

luogo dove le distanze, anche quelle più personali, si accorciano.”

“Quello che mi colpisce di Asculum Festival, ancora più dei numeri, è la costanza

con cui ogni anno le persone tornano, si fidano, si mettono in gioco” dichiara

Marcello Mancini, co-fondatore di ROI Group. “Le migliaia di partecipanti di

quest’anno sono la conferma che un progetto culturale, quando è autentico,

genera valore anche per chi lo ospita: per Ascoli Piceno, per la sua economia,

per la sua reputazione di città capace di grandi eventi.”

“Asculum nasce da una domanda semplice” racconta Sara Pagnanelli, cofondatrice di ROI Group. “Cosa succede se mettiamo nello stesso luogo chi

studia la mente, chi fa ricerca sul corpo, chi si occupa di educazione, di

spiritualità, di relazioni? Prende forma un luogo dove ognuno trova qualcosa

che lo riguarda, perché le domande su come cresciamo, su come amiamo, su

come affrontiamo le nostre paure non hanno età. Il confine, quest’anno, è il

modo in cui abbiamo scelto di raccontare questa idea: una soglia piuttosto che

un limite, lo spazio più vivo che esista, quello tra ciò che sappiamo e ciò che

ancora ci sfugge. Non cerchiamo risposte definitive, ma persone: psicologi,

pedagogisti, scienziati, ricercatori capaci di aiutarci ad abitare le domande che

contano davvero. Ed è per questo che le persone tornano ogni anno: perché

tornano a casa con qualcosa in più su sé stesse.”

Il festival si apre venerdì 23 ottobre con Annalisa Minetti, cantautrice e

campionessa paralimpica, che al Teatro dei Filarmonici racconta “il confine tra

fragilità e forza” attraverso la propria esperienza di vita. Alle 21.30, al Teatro

Ventidio Basso, Claudio Cecchetto, il più importante talent scout d’Italia,

scopritore tra gli altri di Jovanotti, Fiorello e degli 883, ripercorre in “il confine

del talento” il sottile equilibrio tra intuizione, coraggio e opportunità che ha

cambiato la storia della musica e della radiotelevisione italiana.

Sabato 24 ottobre la giornata prende il via con un doppio appuntamento di

Selene Calloni Williams, fondatrice dell’Imaginal Academy: una sessione di yoga

giapponese al mattino e, a seguire, uno speech dedicato al confine come luogo

di trasformazione interiore. Nella stessa mattinata, Cristina Dell’Acqua guida il

pubblico tra i grandi miti greci alla scoperta de “i confini dell’eroe”, mentre

Sveva Sagramola, storico volto di Geo su Rai 3, mostra come i confini possano

trasformarsi in ponti di dialogo e conoscenza. Seguono gli interventi di

Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, sul confine

tra diritti e fiducia nella relazione con il cliente, e di Padre Luca Arzenton,

sacerdote e content creator, su fede e ricerca di senso.

Il pomeriggio comincia con un dialogo che intreccia musica, architettura e

ambiente: Simone Fermani, direttore d’orchestra e compositore che fu

assistente del leggendario Leonard Bernstein, incontra Roberta Cocci Grifoni,

docente di Architettura all’Università di Camerino e ricercatrice di resilienza

climatica urbana, per raccontare in “abitare il confine tra spazio, ambiente e

suono” come i luoghi che abitiamo, ciò che ascoltiamo e le emozioni che

proviamo facciano parte di un unico paesaggio.

Segue il confronto tra Bruno Mastroianni, filosofo e teorico della “disputa

felice”, e Luana Di Pietro, psicologa e psicoterapeuta, su come il conflitto,

comunicativo o relazionale, possa trasformarsi in occasione di ascolto anziché

di rottura: un incontro che, non a caso, è valido ai fini del riconoscimento dei

crediti formativi per l’Ordine dei Giornalisti.

A seguire, Marco Columbro sale sul palco di Asculum con una riflessione

interiore: dopo una vita da protagonista della televisione italiana, tra

Paperissima e Buona Domenica, racconta la sua ricerca spirituale personale, tra

astrologia, buddismo tantrico e i grandi interrogativi dell’esistenza. “C’è ancora

tanto da scoprire”, ha dichiarato in un’intervista: è proprio questo “il confine

dell’invisibile”, tra ciò che si vede e ciò che si intuisce, al centro del suo

intervento.

Chiudono il pomeriggio Emanuela Apicella, medico psichiatra e co-fondatrice di

Food for Mind, e Mapi Danna, scrittrice e ideatrice del podcast Scatenate, che

insieme esplorano “il confine del riconoscimento”: quello sottile tra l’immagine

che abbiamo di noi stessi e quella che gli altri ci restituiscono, decisivo nella

costruzione dell’identità e delle relazioni.

Alle 19, al Teatro Ventidio Basso, Filippo Ongaro, pioniere della medicina della

longevità e già medico degli astronauti dell’Agenzia Spaziale Europea,

accompagna il pubblico oltre il confine del tempo alla scoperta del “peakspan”.

Chiude la giornata, alle 21.30, Stefano Nazzi, voce del podcast Indagini, con

“oltre il fatto: il confine della responsabilità”, un viaggio nella cronaca italiana

attraverso il confine tra scelta e conseguenza.

Domenica 25 ottobre il programma inizia alle 8, con l’esperienza di biodanza

guidata da Chiara Ciabattoni, scrittrice e facilitatrice che accompagna il pubblico

a ritrovare energia, presenza e autenticità attraverso il movimento e l’ascolto

del corpo.

Alle 10, Erica Francesca Poli, psichiatra e psicoterapeuta, guida una riflessione

su “il confine delle emozioni” tra neuroscienze, epigenetica e crescita personale,

per mostrare come conoscersi più a fondo sia la chiave della relazione più

importante: quella con noi stessi.

Alle 10.30, l’intervento a due voci di Fabiola Ruggiero, fondatrice di Cose di Tè,

e Andrea Aromatico, tra i massimi esperti mondiali di ermetismo, racconta “il

confine tra rito e quotidiano”: come i piccoli gesti di ogni giorno possano

diventare un ponte tra il fare e il vivere.

Alle 11.30 Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta, affronta il coraggio di

educare tra regole e libertà in “crescere oltre il confine”, mentre alle 12 Chiara

Franchi, esperta di personal branding, guida il pubblico “oltre il confine

dell’apparenza” verso il coraggio dell’identità.

Il gran finale, alle 15.30 al Teatro Ventidio Basso, è affidato a Giorgio Nardone

eDiego Ingrassia con “L’ultimo confine”. Dopo aver esplorato i confini del corpo,

della mente, della fede, dell’educazione e delle relazioni, il festivalsi chiude sulla

domanda che riguarda tutti: qual è il confine che ci impedisce di esprimere il

nostro vero potenziale e quanto il cambiamento dipenda dal non farsi definire

dalla paura.

Si può riservare il proprio posto attraverso il sito ufficiale

www.asculumfestival.it. In assenza di prenotazione, è comunque possibile

presentarsi direttamente sul luogo dell’evento, anche in caso di sold out: la

prenotazione garantisce l’accesso fino a 5 minuti prima dell’inizio di ogni

appuntamento. Dopodiché, l’ingresso è gratuito e senza prenotazione, in base

all’ordine di arrivo e fino a esaurimento posti.

Il programma completo è disponibile su www.asculumfestival.it

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