Sala gremita e relatori nazionali. Fioravanti e Lattanzi: “Rivedere le prospettive di sviluppo per garantire una miglior qualità della vita alle future generazioni”

ASCOLI PICENO – Sala gremita al Business hub di Viale Benedetto Croce per la “Conferenza sul ripensamento urbano a seguito del cambiamento climatico”, promossa dal Comune di Ascoli Piceno.

“Sono convinto – ha detto il sindaco Marco Fioravanti, che insieme all’assessore Lattanzi ha portato i saluti istituzionali – dell’importanza di ripensare le città alla luce dei cambiamenti climatici. Rivedere le prospettive di sviluppo urbano rappresenta un passaggio fondamentale per garantire una buona qualità della vita alle generazioni future”. L’assessore all’Ambiente, Attilio Lattanzi, ha aggiunto: “Come Amministrazione siamo impegnati ad adottare le misure necessarie per mitigare gli effetti del cambiamento climatico nella nostra città. Iniziative come questa permettono di confrontarsi con esperti del settore e acquisire nozioni di grande interesse”.

Il programma si è aperto con Silvia Paparella, presidente nazionale Sogesid Spa, che ha parlato de “La rigenerazione urbana attiva nei territori, il rapporto pubblico privato come strumento di valore”. Alessandro Miani, vice presidente Green Building Council Italia, ha presentato “Città resistenti al clima: ripensare lo spazio urbano per proteggere ambiente e salute”, mentre Roberta Cocci Grifoni, professoressa associata di Progettazione tecnologica e ambientale dell’Architettura all’Unicam – Saad, ha illustrato “AP – Adattamento e Prestazioni. Dati e strumenti per la rigenerazione climatica di Ascoli Piceno”.

Durante l’incontro è stato proiettato il video messaggio di Maria Alessandra Gallone, presidente Ispra. Il senatore e Commissario straordinario, Guido Castelli, è intervenuto da remoto con “Ritorno al futuro: curare le fragilità del territorio per vincere la sfida democratica”, a cui ha fatto seguito il climatologo Unicam Massimiliano Fazzini che ha parlato di “Emergenza climatica e misure di adattamento immediate”. Poi è stato il turno di Marco Mari, Sustainability & Policy advisor, con “Dagli ecosistemi agli edifici: strumenti e certificazioni per una rigenerazione urbana capace di generare valore e visibilità internazionale”.

Spazio poi a un tema locale con Aldo Papotto, Subcommissario discariche abusive, che ha portato il contributo “Bonifica e rigenerazione dei territori, l’esperienza di Ascoli Piceno”. La conferenza si è chiusa con l’intervento di Ugo Galanti, Dirigente del servizio ambiente del Comune di Ascoli, su “La gestione emergenziale degli eventi climatici anomali”.

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