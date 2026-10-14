ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Regolamentazione della viabilità veicolare in corso Trento e Trieste, Piazza Simonetti, Via XX Settembre e Piazza Roma nei giorni dal 17 al 18 ottobre 2026 per evento “Mercatino Antiquariato”
Con l’ordinanza dirigenziale 647 del 14 ottobre 2026 l’Amministrazione ordina di istituire:
1) Piazza Simonetti dalle ore 06:00 del giorno 17 Ottobre alle ore 22:00 del giorno 18 Ottobre 2026:
- il divieto di sosta con rimozione coatta su tutta la piazza (esclusi stalli Prefettura);
2) Corso Trento e Trieste, dall’intersezione con Corso G. Mazzini a Via XX Settembre, Piazza Roma tutti i lati dalle ore 14:00 del giorno 17 Ottobre alle ore 22:00 del giorno 18 Ottobre 2026:
- il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati;
3) Piazza Roma – Via XX Settembre – Piazza Simonetti – Corso Trento e Trieste, dall’intersezione con Corso G. Mazzini a Via XX Settembre, dalle ore 14:00 alle ore 20:00 dei giorni di sabato 17 Ottobre 2026 e domenica 18 Ottobre 2026 dalle ore 09:00 alle ore 20:00;
- interdizione temporanea della circolazione stradale con deviazione del traffico in via Pretoriana a partire da piazza Roma, ad eccezione dei veicoli partecipanti all’evento, del Trenino turistico della Giocamondo e Robles, per i veicoli dei Corpi e servizio di polizia stradale, veicoli adibiti ai compiti di soccorso, veicoli della Prefettura di Ascoli Piceno, veicoli residenti e autorizzati, veicoli del trasporto pubblico locale, con obbligo per gli organizzatori di disporre apposito servizio di presidio all’intersezione di Piazza Roma con Via Pretoriana, con personale impiegato a propria cura e spese;
4) obbligo di svolta a destra, con deviazione del traffico preveniente da ovest ( Via Dino Angelini) in via F. Ricci per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, per i veicoli dei Corpi e servizio di polizia stradale, veicoli adibiti ai compiti di soccorso, veicoli della Prefettura di Ascoli Piceno;
5) dalle ore 14:00 del giorno 17 Ottobre 2026 alle ore 22:00 del giorno 18 Ottobre 2026 lo spostamento del capolinea del Trenino Giocamondo in Piazza Roma lato sud consentendo la sosta negli orari indicati esclusivamente ai trenini turistici. Resta invariata la sede della biglietteria.
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