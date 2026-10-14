L’obiettivo dell’incontro è stimolare il dialogo e la relazione fra imprese e territori creando opportunità per intercettare i bisogni, generare valore (sociale ed economico), affrontare le sfide attuali in una logica collaborativa e accompagnare il cambiamento

ASCOLI PICENO – Iniziativa sociale e culturale nella città delle Cento Torri.

Ad Ascoli arriva, il 5 e 6 novembre alla Bottega del Terzo Settore, “ Il Senso del Radicamento” .

L’evento, ideato dall’associazione Il Quinto Ampliamento, è ospitato dalla Bottega del Terzo Settore, promosso da C-Next Piceno e patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno, e porta allo stesso tavolo le esperienze e i contributi di tutti gli attori locali: impresa, amministrazione locale, giovani e terzo settore.

L’obiettivo dell’incontro è stimolare il dialogo e la relazione fra imprese e territori creando opportunità per intercettare i bisogni, generare valore (sociale ed economico), affrontare le sfide attuali in una logica collaborativa e accompagnare il cambiamento.

L’associazione Il Quinto Ampliamento è nata dalla spinta a diffondere modelli di sviluppo inclusivo e partecipato, ispirati dai principi dell’economia civile, al fine di intercettare le trasformazioni del fare impresa in relazione ai cambiamenti sociali. Fondata a Ivrea, Il Quinto Ampliamento ha fra i suoi scopi la missione di proiettare nel futuro l’eredità imprenditoriale e culturale dell’esperienza olivettiana.

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