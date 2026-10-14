La manifestazione nasce con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la tradizione ceramica e all’attività delle botteghe dei ceramisti locali, favorendo al contempo l’incontro tra artigiani, artisti, professionisti del settore e pubblico

ASCOLI PICENO – Il 7 e 8 novembre Ascoli Piceno torna a essere protagonista dell’arte ceramica con la seconda edizione di “CERAMICAscoli”, un appuntamento che celebra una forma d’arte profondamente legata alla storia e all’identità del territorio piceno.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la tradizione ceramica e all’attività delle botteghe dei ceramisti locali, favorendo al contempo l’incontro tra artigiani, artisti, professionisti del settore e pubblico, in un dialogo tra saperi antichi e nuove forme di espressione.

Il programma prevede varie attività tra cui:

Mostra mercato , con espositori provenienti da tutta Italia, per scoprire tecniche, produzioni e interpretazioni contemporanee dell’arte ceramica.

, con espositori provenienti da tutta Italia, per scoprire tecniche, produzioni e interpretazioni contemporanee dell’arte ceramica. Tour urbano “Ascoli Piceno Città della Ceramica” , un percorso alla scoperta del legame tra la città, il suo patrimonio artistico e la tradizione ceramica.

, un percorso alla scoperta del legame tra la città, il suo patrimonio artistico e la tradizione ceramica. Appuntamenti al Museo dell’Arte Ceramica con “La Ceramica racconta” : studiosi, collezionisti e specialisti del settore con ASCOLI MUSEI (19 e 26 novembre e 3 dicembre)

con Botteghe aperte , con giornate in bottega con i ceramisti (visite e laboratori)

, con giornate in bottega con i ceramisti (visite e laboratori) Scarpette rosse in ceramica , con iniziative ed esposizioni a Sala Cola D’Amatrice dal 25 al 30 novembre

, con iniziative ed esposizioni a Sala Cola D’Amatrice dal 25 al 30 novembre Laboratorio interattivo ANFFAS, con attività di manipolazione dell’argilla e decorazione della ceramica, per promuovere la partecipazione e l’espressione creativa attraverso un’esperienza inclusiva.

La seconda edizione di “CERAMICAscoli” si conferma un’occasione per raccontare il patrimonio culturale, artigianale e artistico di Ascoli Piceno e del Piceno, rafforzando il legame tra identità locale, creatività e promozione turistica.

Un evento che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici, riconoscendo nell’arte ceramica non soltanto una tradizione da custodire, ma anche una risorsa culturale capace di generare nuove opportunità di incontro, conoscenza e sviluppo per il territorio.

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