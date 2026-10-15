ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio 1898 ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con Damiano Menna, che saluta l’Ascoli dopo oltre due anni in cui ha indossato la maglia bianconera, mettendo a segno un gol. Il Club di Corso Vittorio Emanuele saluta Damiano e gli augura le migliori soddisfazioni.

Arrivato ad Ascoli nell’estate del 2024, il centrale difensivo ha messo a referto 30 presenze e 1 gol. Nella scorsa stagione non ha mai trovato spazio e così in questa appena iniziata. Dopo la firma della rescissione, il difensore si accaserà al Teramo in serie D. dove troverà anche l’ex bianconero Gianluca Carpani.

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