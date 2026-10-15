VENAROTTA – Prosegue il progetto di insegnamento gratuito del judo presso la Palestra in Via Valentini a Venarotta.

Le lezioni si svolgono ogni giovedì dalle 17,30 alle 18,30 e ogni lunedì dalle 16,30 alle 17,30 (per bambini) e dalle 17,30 alle 18,30 (giovani e adulti).

Si tratta di un progetto che sta coinvolgendo decine di persone di ogni età che seguono le lezioni tenute dall’insegnante Mauro Martini.

Il judo è una disciplina sportiva e formativa nata in Giappone che insegna a utilizzare in modo intelligente equilibrio, tecnica e autocontrollo. Attraverso la pratica, i giovani imparano il rispetto delle regole, dei compagni e degli insegnanti, sviluppando senso di responsabilità e disciplina. Il confronto sul tatami favorisce la crescita dell’autostima, della fiducia in sé stessi e della capacità di gestire emozioni e difficoltà. Il judo educa inoltre alla collaborazione e al rispetto reciproco, valorizzando l’inclusione e l’aiuto tra pari. Dal punto di vista fisico migliora coordinazione, equilibrio, forza e consapevolezza del proprio corpo. Sul piano dell’autodifesa insegna a prevenire i conflitti, a mantenere la calma nelle situazioni di rischio e a proteggersi utilizzando tecniche efficaci e proporzionate. Per questi motivi il judo rappresenta uno strumento educativo completo, in grado di contribuire alla formazione di persone consapevoli, responsabili e sicure di sé.

Il progetto viene portato avanti grazie ad una rete di partenariato che comprende Accademia Ascolana Judo Difesa Personale Asd, U.S. Acli Comitato provinciale Ascoli Piceno, col sostegno della Fondazione Cassa Di Risparmio di Ascoli Piceno e dell’Unione Montana del Tronto e Valfluvione e la collaborazione del Comune di Venarotta.

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