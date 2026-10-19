APPIGNANO DEL TRONTO – Si è svolta con uno straordinario successo di partecipazione e di pubblico la quinta edizione dell’“Urban Trail de lu Lemanò”, valida anche come 2° Memorial Giovanni Antolini. Domenica 18 ottobre, Appignano del Tronto ha accolto sportivi, appassionati e famiglie in un’atmosfera di grande festa, energia e valorizzazione del territorio.

L’evento, organizzato dalla Polisportiva di Appignano del Tronto e dall’A.S.D. Avis Ascoli Marathon, con il patrocinio del Comune di Appignano del Tronto della Regione Marche, nell’ambito del progetto Ricostruzione sportiva e Destinazione Benessere 2026, ha confermato la sua formula vincente: un percorso unico ed avvincente di circa 9 km capace di coniugare la sfida tecnica al fascino paesaggistico dei celebri calanchi grigio-azzurri e dei vicoli del centro storico. Un tracciato che si sviluppa lungo i percorsi ispirati alla leggenda popolare di “lu Lemanò”, la figura del folklore rurale del territorio.

Oltre alla gara competitiva, in tanti hanno partecipato alla passeggiata non competitiva di 4 km, pensata per permettere a tutti di vivere una giornata all’aria aperta immersi nella natura. Le premiazioni ufficiali, svoltesi presso Piazza HUB, hanno celebrato i vincitori di questa edizione e festeggiato lo spirito sportivo di tutti i partecipanti.

Per la categoria Generale Maschile:

Federico Cariddi (Run Card) – Tempo: 00:35:08 Stefano De Santis (Mara’ Avis Marathon) – Tempo: 00:35:19 Pasqualino Lo Sterzo (Mara’ Avis Marathon) – Tempo: 00:35:37

Per la categoria Generale Femminile:

Barbara Mariano (G.P. Pretuzi Runners Teramo ASD) – Tempo: 00:43:02 Marianna Castellitto (Avis Ascoli Marathon) – Tempo: 00:43:51 Monica Pecorari (Adriatico Team Polisportiva) – Tempo: 00:44:32

“È stata una giornata di sport davvero straordinaria. Il clima che si crea ad ogni edizione dell’Urban Trail è difficile da raccontare a parole, ma è meraviglioso da vivere: energia, sorrisi, amicizia e tanto amore per il nostro territorio. Desidero ringraziare di cuore tutti gli atleti e i camminatori che hanno partecipato, l’Avis Ascoli Marathon e la Polisportiva Appignano del Tronto per un’organizzazione perfetta, e ciascun volontario e volontaria che ha dedicato tempo e impegno. Un grazie speciale va ai Carabinieri di Appignano e al Gruppo Comunale di Protezione Civile per la presenza e l’assistenza.”

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