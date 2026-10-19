Grande successo anche per la mostra-mercato, gli stand gastronomici, le degustazioni, l’artigianato e le iniziative di intrattenimento che hanno accompagnato il fine settimana.

ACQUASANTA TERME – Bilancio straordinario per la 55ª edizione della Festa d’Autunno, che sabato e domenica ha richiamato 18 mila presenze, trasformando il borgo termale in un importante punto d’incontro tra gastronomia, tradizioni e turismo.

Un risultato di grande rilievo per una manifestazione che, dopo oltre mezzo secolo di storia, continua a rappresentare uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del piceno, confermandosi una straordinaria vetrina per le eccellenze dei Monti della Laga e per l’intero territorio. Durante le due giornate, le vie del borgo sono state invase da visitatori e turisti per un fine settimana all’insegna dei sapori della montagna e delle tradizioni. Protagonisti assoluti i prodotti tipici della montagna: marroni e castagne, funghi porcini, tartufi, formaggi, miele, vino cotto e tante altre specialità della tradizione locale.

Tra le novità di questa edizione, il marrone caramellato, che ha aggiunto una proposta golosa all’offerta della festa. A completare l’atmosfera, il profumo delle caldarroste, il sapore del vino cotto, la musica e gli spettacoli popolari hanno restituito ancora una volta quell’atmosfera autentica che rende la Festa d’Autunno un appuntamento particolarmente amato, capace di coinvolgere generazioni diverse.

Grande successo anche per la mostra-mercato, gli stand gastronomici, le degustazioni, l’artigianato e le iniziative di intrattenimento che hanno accompagnato il fine settimana.

Un risultato che conferma la straordinaria capacità attrattiva di Acquasanta Terme e che va oltre al dato delle presenze: la Festa d’Autunno rappresenta infatti un’importante occasione di promozione turistica, culturale ed economica, offrendo visibilità alle produzioni locali, agli artigiani e alle attività commerciali, valorizzando un territorio ricco di natura, storia e bellezze paesaggistiche.

In un’area montana che continua a confrontarsi con le sfide dello spopolamento e della ricostruzione post-sisma, manifestazioni come questa assumono un significato ancora più profondo: sono espressione concreta di una comunità viva, orgogliosa delle proprie radici e determinata a costruire nuove opportunità di sviluppo e rilancio.

Le 18mila presenze testimoniano quanto Acquasanta Terme sappia essere attrattiva quando identità, tradizione, accoglienza e promozione del territorio si incontrano. Un patrimonio da custodire e valorizzare, che trova proprio nella Festa d’Autunno una delle sue espressioni più significative.

Fondamentale, per la riuscita dell’evento, il lavoro dell’Associazione Turistica Pro Acquasanta Terme, organizzatrice della manifestazione, insieme al sostegno del Comune, alla collaborazione degli espositori, dei produttori, delle attività locali e all’impegno dei numerosi volontari che hanno contribuito alla gestione delle diverse iniziative.

“Le 18mila presenze registrate in questa 55ª edizione della Festa d’Autunno rappresentano un risultato importante per Acquasanta Terme e per tutto il nostro territorio – afferma Sante Stangoni, sindaco di Acquasanta Terme -. È la conferma di quanto le nostre tradizioni, i prodotti tipici e la capacità di accoglienza della nostra comunità siano un patrimonio prezioso, capace di richiamare visitatori e far conoscere le eccellenze della montagna acquasantana. Ringrazio l’Associazione Turistica Pro Acquasanta Terme per l’organizzazione, tutti gli espositori e i produttori, le attività locali, i volontari, le forze dell’ordine, la Polizia Locale e quanti hanno contribuito alla gestione di un flusso così importante e alla riuscita dell’evento. Questo successo è il frutto di un lavoro condiviso e della collaborazione di tante persone che credono nel valore del nostro paese. Manifestazioni come la Festa d’Autunno sono fondamentali per promuovere il territorio, sostenere l’economia locale e rafforzare il senso di appartenenza della comunità. Continueremo a lavorare affinché le nostre tradizioni diventino sempre più un’opportunità di crescita, visibilità e sviluppo per Acquasanta Terme”.

Il successo della 55ª edizione è soprattutto il successo di un’intera comunità, capace di fare squadra e di trasformare una tradizione storica in un evento di grande richiamo.

Acquasanta Terme saluta così un’edizione da ricordare della Festa d’Autunno, con 18mila presenze e una certezza: la forza delle tradizioni, unita alla passione e all’impegno, continua a essere uno dei motori più importanti per il futuro del territorio.

L’appuntamento è già alla prossima edizione, per continuare a raccontare e condividere i sapori, la bellezza e l’identità del territorio acquasantano.

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