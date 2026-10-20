ASCOLI PICENO – Un progetto per contrastare il fenomeno, sempre più diffuso, delle truffe agli anziani: con “La sicurezza non va in pensione” l’Amministrazione comunale di Ascoli vuole dare i giusti strumenti alla popolazione anziana per prevenire ed evitare situazioni potenzialmente dannose.

Il progetto, finanziato con circa 16mila euro di fondi del Ministero dell’Interno, prevede una serie di attività educative, sociali e informative finalizzate alla promozione di una cultura della sicurezza e della protezione degli anziani dal rischio di truffe, e vede la collaborazione della sezione locale dell’Associazione Nazionale Volontari Carabinieri.

“Anche quest’anno – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – promuoviamo questo importante momento di formazione e prevenzione. Gli anziani sono spesso vittime di truffe e inganni che causano loro danni economici, umani e psicologici. Vogliamo quindi aiutarli a riconoscere ed evitare situazioni di rischio fornendo loro nozioni e strumenti per difendersi, grazie all’esperienza e alle conoscenze dei Carabinieri e della Polizia locale”.

Sono in programma appuntamenti informativi itineranti, durante i quali saranno illustrate le principali tipologie di truffe, tradizionali e telematiche, e i comportamenti da adottare per prevenirle. Il progetto prevede inoltre l’attivazione di uno sportello fisso di ascolto e supporto post-trauma, una campagna di comunicazione e sensibilizzazione, un servizio di segreteria e follow-up post-incontro (per raccogliere eventuali richieste di approfondimento o supporto, orientare le persone verso lo sportello fisso o altri servizi territoriali e mantenere un canale di comunicazione e fiducia tra cittadini e istituzioni).

Gli incontri si svolgeranno alla presenza del Comandante della Stazione Carabinieri di Ascoli, Maresciallo Luogotenente Andrea Di Blasio, e di rappresentanti del Comando della Polizia Locale di Ascoli e dell’Associazione Nazionale Volontari Carabinieri: si inizia mercoledì 21 ottobre al Circolo Borgo Solestà (ore 17) e si prosegue giovedì 29 ottobre al Circolo Tofare (ore 17), giovedì 5 novembre all’Università della terza età (ore 17), giovedì 12 novembre al Circolo di Brecciarolo (ore 17), per chiudere giovedì 19 novembre al Circolo di Mozzano (ore 16.30).

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