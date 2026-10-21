OFFIDA – Dopo il doppio omaggio a Eduardo De Filippo, il Festival Serpente Aureo, la rassegna nazionale di teatro amatoriale organizzata dal Gad’A, cambia registro e porta il pubblico dentro una pagina di storia marchigiana. Domenica 25 ottobre alle 17.15 il Teatro del Sorriso di Ancona presenta «La magnolia e il giardiniere» di G. Piantadosi.
La vicenda è ambientata nel manicomio di Ancona, dal 1939 fino ai bombardamenti del 1943. Il giovane medico Giovanni Terzani prova a introdurre metodi più umani in una struttura segnata dalla repressione. Intorno a lui si muovono gli infermieri, i ricoverati e il tenente Montironi, reduce di guerra in cerca del padre scomparso. Mentre le bombe alleate devastano la città, l’ospedale diventa il simbolo di un mondo che crolla, ma anche un rifugio per la fragilità umana.
È il quarto dei sette spettacoli in concorso (più uno fuori concorso), selezionati tra 96 candidature arrivate da tutta Italia. Il festival prosegue fino all’8 dicembre al Teatro Serpente Aureo.
Biglietti: ingresso 9 euro, ridotto 6 euro.
Info e prevendita: Monja Malavolta, 0736.888616 – WhatsApp 333.4358929
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