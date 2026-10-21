Assegnato dall’Unione Club Amici (U.C.A.) ai comuni che si sono distinti per l’accoglienza riservata a camperisti e viaggiatori su strada, con la messa a disposizione di servizi ad hoc

ACQUASANTA TERME – Si è svolta, in occasione della 55° Festa d’Autunno, la cerimonia di consegna al Comune di Acquasanta Terme del prestigioso riconoscimento nazionale di “Comune Amico del Turismo Itinerante” assegnato dall’Unione Club Amici (U.C.A.) ai comuni che si sono distinti per l’accoglienza riservata a camperisti e viaggiatori su strada, con la messa a disposizione di servizi ad hoc.

Risale infatti allo scorso mese l’inaugurazione di una area camper attrezzata nella frazione di Arli mentre sono attualmente in corso anche i lavori per la realizzazione di un’area camping nella zona di Piane di Cagnano.

Alla cerimonia, che si è tenuta domenica 18 ottobre, erano presenti il responsabile nazionale del progetto “Comune Amico del Turismo Itinerante”, Gabriele Gattafoni, la presidente di area dell’Unione Club Amici, Maria Pepi, il vicepresidente Francesco Paliotti e tutto il direttivo dell’associazione Camping Club Civitanova Marche A.P.S, tutti promotori, insieme all’assessore al Turismo Elisa Ionni e all’Associazione Turistica Pro Acquasanta Terme, di un raduno che ha coinvolto circa 50 equipaggi e più di 90 persone.

Nei tre giorni di sosta, in concomitanza con la Festa d’Autunno, i camperisti hanno avuto l’opportunità di scoprire il territorio acquasantano grazie ad un ricco programma di appuntamenti che li ha visti ospiti presso la cava di proprietà di Eurobuilding, per conoscere le fasi di estrazione e lavorazione del travertino acquasantano Bianco Sibillino ®. Inoltre, sono stati protagonisti di alcune visite guidate presso il centro cittadino e fruitori attivi della Festa d’Autunno con balli, canti e piatti della tradizione gastronomica locale.

“Un riconoscimento importante per il nostro Comune” dichiara l’assessore al Turismo Elisa Ionni, “a cui abbiamo lavorato con forza e determinazione posizionandoci come primo C.A.T.I. della Vallata del Tronto, sinonimo della cura e della visione che da anni sono alla base delle strategie turistiche messe in campo dal Comune per sostenere lo sviluppo e l’economia del territorio”.

A sottolineare quanto dichiarato dall’assessore Ionni, il sindaco Sante Stangoni, che con entusiasmo ha ricevuto il riconoscimento e accolto il nutrito gruppo di camperisti provenienti da tutta Italia: “Sono orgoglioso di ciò che è avvenuto, soprattutto in concomitanza di un evento, come quello della Festa d’Autunno, che ha contato quest’anno più di 18mila presenze in due giorni. I numeri sono importanti per capire come ci si sta muovendo e a oggi, con orgoglio, posso dire che Acquasanta svolge un ruolo cardine nello sviluppo delle aree interne del Centro Italia”.

La cerimonia è stata presieduta dal responsabile nazionale del progetto, Gabriele Gattafoni, che commenta: “Consegnare questo riconoscimento ad Acquasanta Terme, specialmente durante la splendida cornice della Festa d’Autunno, premia la lungimiranza di un’amministrazione che investe con decisione sull’accoglienza. Diventare “Comune Amico del Turismo Itinerante” inserisce ufficialmente il territorio in un circuito nazionale ed europeo d’eccellenza, capace di destagionalizzare i flussi turistici e generare un importante indotto economico valorizzando i piccoli borghi e le loro straordinarie produzioni tipiche. Rivolgo il mio sentito grazie all’amministrazione comunale per aver accolto la proposta del Camping Club Civitanova Marche A.P.S e aver dimostrato vicinanza a ognuno di noi”.

Un legame di profonda amicizia, dunque, quello che lega il Comune di Acquasanta Terme al Camping Club Civitanova Marche, che già all’indomani del sisma si dimostrò solidale con le comunità locali e che ancora oggi rinnova la propria vicinanza, non solo con la partecipazione attiva, ma anche con gesti concreti. Tra questi, la donazione consegnata, da parte del socio fondatore del Club, Giuseppe Romagnoli, al Presidente della Proloco, Riccardo Gandini, a siglare un legame destinato a rimanere nel tempo.

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