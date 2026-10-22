Ecco dove e perché. Tutte le info per le persone interessate nelle aree interessate dal documento dall’Arengo

ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.

Ordinanza dirigenziale n. 662 del 22/10/2026 – Regolamentazione della viabilità in Corso Mazzini, Piazza Sant’Agostino, Via delle Torri per montaggio gru presso cantiere condominio Via delle Torri 32.

Con l’ordinanza dirigenziale n. 662 del 22 ottobre 2026 l’Amministrazione ha ordinato dal 25/10/26 al 29/10/26 dalle ore 4.00 alle ore 18.00 l’adozione di alcuni provvedimenti di viabilità.

Per consultare l’ordinanza https://www.comune.ap.it/flex/ cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ IDPagina/28637

Ordinanza dirigenziale n. 663 del 22/10/2026 – Regolamentazione della viabilità in via dei Soderini, via delle Torri e via di Solestà per lavori di allaccio fognario.

Con l’ordinanza dirigenziale n. 663 del 22 ottobre 2026 l’Amministrazione ha ordinato dal 26/10/26 al 29/10/26 dalle ore 08:30 alle 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 17:00 l’adozione di alcuni provvedimenti.

Per consultare l’ordinanza https://www.comune.ap.it/flex/ cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ IDPagina/28636https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/28635

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.