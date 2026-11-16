L’allenatore dell’Ascoli Calcio, Francesco Tomei, ha conquistato oggi la Panchina d’Oro 2025/26 per la Serie C, uno dei più importanti riconoscimenti del panorama calcistico italiano, assegnato dal Settore Tecnico della FIGC sulla base delle votazioni espresse dagli stessi allenatori. La cerimonia, giunta alla sua 35^ edizione, si è svolta questa mattina presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano e ha celebrato i migliori tecnici della stagione 2025/26. Per Tomei e per l’Ascoli Calcio è arrivato il riconoscimento più significativo, a testimonianza della qualità del lavoro svolto alla guida del Picchio e del percorso costruito insieme alla squadra, allo staff tecnico e al Club.

Nel corso della premiazione, Tomei ha espresso tutta la propria emozione per il traguardo raggiunto, sottolineando il valore del riconoscimento ricevuto dai colleghi e ringraziando la proprietà dell’Ascoli, il Direttore Sportivo Matteo Patti, la squadra, il proprio staff e tutte le persone che lavorano quotidianamente nel Club. Un pensiero speciale anche per chi lo ha ispirato e accompagnato nel proprio percorso professionale.

Insieme a Francesco Tomei, sono stati premiati anche gli allenatori delle due massime categorie professionistiche: la Panchina d’Oro di Serie A è andata a Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, mentre il riconoscimento per la Serie B è stato assegnato a Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, protagonista della promozione in Serie A.

La Panchina d’Oro, il premio per il miglior allenatore della passata stagione in serie A scelto dagli altri tecnici, va a Cristian Chivu, che ha portato l’Inter alla conquista dello scudetto 2025/2026. Al secondo posto Cesc Fabregas, allenatore del Como, capace di conquistare la prima, storica qualificazione in Champions League dei lariani. Al terzo posto Gian Piero Gasperini della Roma. Per Chivu sono stati 16 i voti dei suoi colleghi, Fabregas ne ha ottenuti 12 mentre Gasperini ne ha ricevuti 9. La cerimonia della 35esima edizione del premio si è svolta presso il centro tecnico federale di Coverciano, a Firenze.

La Panchina d’Oro serie B è andata a Massimiliano Alvini con 26 voti su 43 pervenuti. Il tecnico del Frosinone ha ricevuto il premio dalle mani del Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin. Al secondo posto Giovanni Stroppa del Venezia, mentre al terzo Alberto Aquilani del Catanzaro. Panchina d’Oro di Serie C a Francesco Tomei dell’Ascoli. Secondo posto Fabio Gallo del Vicenza al terzo posto Cristian Bucchi dell’Arezzo. Premio Speciale ‘Mino Favini’ dedicato al calcio giovanile a Matteo Silvestri del Sassuolo che lo scorso anno era all’Empoli.

Panchina d’Oro per la Serie A Women a Luca Rossettini della Roma. Davide Sassarini del Napoli al secondo posto, mentre Giampiero Piovani dell’Inter è arrivato terzo. Panchina d’Oro per la Serie B Femminile: vince il premio Selena Mazzantini del Como 1907 davanti a Roberto Rossi del Cesena e Nicoletta Matta del Lumezzane.

Panchina d’Oro per il Futsal: Serie A Maschile Diego Rios della L84, mentre per il Futsal Serie A Femminile ha vinto il premio Cataldo Guarino del Bitonto.

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