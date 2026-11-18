ASCOLI PICENO – Il Cesena FC comunica che, dalle ore 16 di oggi, mercoledì 18 novembre, saranno in vendita sul circuito Vivaticket (online e nei punti fisici), i biglietti per assistere a Cesena-Ascoli, match valido per la 13^ giornata del campionato di Serie BKT, in programma martedì 24 novembre, alle ore 20, all’Orogel Stadium “Dino Manuzzi” di Cesena.

Il prezzo del biglietto per il settore ospiti è di 18,00 € (più 2,00 € di commissioni di prevendita).

In ottemperanza alla Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la vendita dei tagliandi per i residenti nelle province di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Teramo sarà limitata esclusivamente al settore Ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione dell’Ascoli Calcio.

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