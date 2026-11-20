ASCOLI PICENO – Alla vigilia del match tra Ascoli e Vicenza, valido per la 12a giornata del Campionato di Serie e in programma sabato 21 novembre, alle ore 15, al “Del Duca”, in conferenza stampa mister Tomei analizza il match che attende i bianconeri considerando anche che in sette giorni si disputeranno tre gare. Ad arbitrare la gara sarà Fabbri della sezione di Ravenna.

Tre gare ravvicinate e alcuni giocatori non al cento per cento quali sono le condizioni di Damiani e Acampora? “Damiani ha recuperato invece Acampora ha un problema al flessore e ne avrà ancora per un po’, la stima dei tempi di recupero è relativa.”

“Saranno tante partite, ma sono sereno tutti hanno la possibilità di giocare perché tutti sono importanti. C’è bisogno di tutti soprattutto in questo periodo dove le energie vanno dosate. Sono molto sereno si sono allenati tutti bene. Abbiamo la fortuna di aver una rosa importante dalla quale attingere”.

Sul Vicenza, attualmente al 19° posto in classifica (penultimo) con 9 punti in 11 giornate, la peggior difesa del campionato (24 reti subite) e una serie negativa di tre sconfitte consecutive contro Modena, Palermo e Cremonese. Una squadra però vicina al suo mister, Gallo, che farà di tutto per cercare di non farlo esonerare considerato un leader “Sono in difficoltà e non rispecchiano la classifica che hanno, ha fatto bene lo scorso anno e sarà molto dura come partita. Ci vorrà la migliore versione di noi. Sono fisici e ha giocatori di categoria. Dobbiamo aspettarci questo tipo di gara. Se pensiamo di essere più forti abbiamo già perso. Giusta la considerazione che hanno di mister Gallo. Lo scorso anno ha fatto un lavoro incredibile, non può cancellare quello che ha fatto solo per un inizio negativo. Succede a tutti è fisiologico e quindi anche con i ragazzi ho battuto sul fatto che è una squadra che sa farti male ed è di categoria. Hanno voglia di dimostrare quello che valgono”.

Una settimana ricca di premi e celebrazioni, per la stagione passata, che non devono però distogliere la concentrazione sul lavoro quotidiano “Si ho preso questo riconoscimento e fa piacere. Ma il riconoscimento è per tutto l’ambiente. Senza proprietà, direttore e i ragazzi io non avrei fatto nulla. Non dimenticando tutto il resto, dallo staff al giardiniere, a cascata tutti fino alla gente. Mi mette in prima linea ma senza tutto questo non sarei nemmeno vicino a un premio del genere. Voglio ringraziare tutti. Dopo il premio ho dimenticato tutto perché l’errore più grande è pensare di sentirsi bravo o meno. Dobbiamo ragionare da persone umili e da neo promossi. Pensiamo esclusivamente alla prossima partita”.

Sui reduci dalle nazionali Perciun e De Pieri “Piacere che entrambi abbiano trovato spazio, per Perciun non giocando molto qui è stato fondamentale giocare molto è tornato allenato. Per D’Uffizi mi auguro che per lui sia stata un’iniezione di fiducia e consapevolezza. Ha soddisfatto tutti perché per noi avere un ragazzo in nazionale è un vanto”.

Già finiti i biglietti per Cesena. “I tifosi? Un discorso non voglio essere ripetitivo, a noi dà molta energia giocare in casa e fuori con tanta gente che ci segue. Per i ragazzi so e lo vedo quotidianamente che per noi è importantissima. Fa piacere perché il nostro popolo ci riconosce il massimo di quello che noi possiamo fare. Il minimo che possiamo fare è dare soddisfazione a loro. Ringraziamento continuo”.

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