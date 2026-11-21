L’Ascoli affronta il Vicenza allo stadio “Del Duca” per la dodicesima giornata del campionato di Serie B.

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Venuti (87’ Oliveri), Curado, Rizzo, Guiebre; Damiani, Corradini (68’ Milanese); Silipo (68’ De Pieri), Bolsius (57’ Chakir), D’Uffizi; Brunori (68’ Gori). A disp.: Brzan, Crespi, Nicoletti, Perciun, Lo Scalzo, Ricci, Gattoni. All. Tomei

L.R.VICENZA (4-4-2): Gagno; Caferri, Cuomo, Brighenti, Sandon; Bellemo, Rada (64’ Talarico), Corazza (64’ Costa), Alessio (43’ Zonta); Moncini (68’ Morra), Merkaj (68’ Rauti). A disp.: Tantalocchi, Carraro, Marchizza, Leverbe, Rauti, Valoti, Vescovi, Papetti. All. Gallo

ARBITRO: Fabbri di Ravenna

RETI: 8’ Cuomo (V), 23’ Bolsius (A), 63’ rig. Brunori (A), 82’ Morra (V)

NOTE: ammoniti Damiani (A), Bolsius (A), Talarico (V). Espulso al 37’ Cuomo (V). Rec. 3’ pt, 5’ st.

PRIMO TEMPO

0- inizia il match. La Curva Sud omaggia con uno striscione per omaggiare la vittoria nel 1986 della Mitropa Cup per il 40esimo anniversario

3′ Vicenza aggressivo si spinge in avanti

8′ botta di Rada dal limite, ottima deviazione in corner di Vitale che in tuffo salva tutto

9′ GOL VICENZA gol di testa di Cuomo che infila colpendo solitario sul secondo palo e infila sotto la traversa

10′ Brunori si libera in area e reclama un calcio di rigore per fallo di mano

12′ ammonito Damiani per proteste dopo che aveva fatto un fallo a centrocampo su Rada entrando a gamba alta

14′ tiro di Damiani dal limite, palla che termina alta

19′ BRUNORI COLPISCE IL PALO colo di testa ravvicinato in area piccola che non va a buon fine

23′ GOOOOOOOOOL ASCOLI con Don Bolsius, tiro da fuori area di potenza che si infila alla destra di Gagno a mezz’altezza

26′ D’Uffizi conquista una punizione dai 20 metri sulla destra, batte Brunori a giro, centrale e debole

33′ Pericoloso il Vicenza, si invola sulla sinistra partendo da metà campo Caferri che arriva a tu per tu con Vitale poi tira debolmente

35′ accese proteste per un PROBABILE RIGORE, scambio Damiani-Brunori, viene atterrato in area piccola Damiani,nulla di fatto

38′ ESPULSO Cuomo per un brutto fallo in fascia su D’Uffizi che si era auto lanciato in contropiede. Rosso diretto

41′ rovesciata di Guiebre in area, palla che arriva a Silipo che spizza di piede ma non riesce ad essere incisivo

44′ CAMBIO VICENZA Esce Alessio entra Zonta

44′ tiro di Silipo dal limite destro, para Gagno

45′ cross di Silipo, colpo di testa di testa di Brunori, respinge Gagno

48′ duplice fischio, proteste perchè D’Uffizi era in area avversaria con palla al piede

SECONDO TEMPO

45′ nessun cambio si ricomincia

48′ OCCASIONE ASCOLI, traversone di Damiani, colpo di testa di Venuti libero davanti a Gagno che non centra la porta

50′ ancora Venuti in area di testa, si scontra però sulla linea di porta con Gagno che rimane a terra soccorso dai sanitari

56′ TRAVERSA COLPITA DA D’UFFIZI, che si libera bene sul lato sinistro e a giro cerca la rete

57′ CAMBIO ASCOLI, esce Don Bolsius entra Chakir

61′ REVISIONE VAR RIGORE ASSEGNATO ALL’ASCOLI per un fallo in area di Sandon su Brunori

63′ GOL ASCOLI, dal dischetto Brunori la piazza di destro nell’angolino dove non arriva Gagno che intuisce

68′ TRIPLICE CAMBIO ASCOLI, dentro Milanese, Gori e De Pieri, per Corradini, Brunori e Silipo. DOPPIO CAMBIO VICENZA, dentro Rauti, e Morra escono Merkaj e Moncini

78′ brutta entrata diSandon su Guiebre, ammonito il giocatore del Vicenza

83′ GOL VICENZA, errore di Curado in impostazione, lancio sull’avversario che subito innesca Morra che di prima intenzione dal limite infila a fil di palo

86′ CAMBIO Ascoli esce Venuti entra Oliveri

91′ ammonito Talarico

95′ PERICOOOSO IL PICCHIO, manovra offensiva tutta di prima palla per Damiani che cerca di piazza ad incrociare ultima chance sprecata dall’Ascoli

95′ TERMINA IL MATCH, l’Ascoli spreca l’occasione e si allontana dal Modena

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