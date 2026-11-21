L’Ascoli affronta il Vicenza allo stadio “Del Duca” per la dodicesima giornata del campionato di Serie B.
FORMAZIONI UFFICIALI
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Venuti (87’ Oliveri), Curado, Rizzo, Guiebre; Damiani, Corradini (68’ Milanese); Silipo (68’ De Pieri), Bolsius (57’ Chakir), D’Uffizi; Brunori (68’ Gori). A disp.: Brzan, Crespi, Nicoletti, Perciun, Lo Scalzo, Ricci, Gattoni. All. Tomei
L.R.VICENZA (4-4-2): Gagno; Caferri, Cuomo, Brighenti, Sandon; Bellemo, Rada (64’ Talarico), Corazza (64’ Costa), Alessio (43’ Zonta); Moncini (68’ Morra), Merkaj (68’ Rauti). A disp.: Tantalocchi, Carraro, Marchizza, Leverbe, Rauti, Valoti, Vescovi, Papetti. All. Gallo
ARBITRO: Fabbri di Ravenna
RETI: 8’ Cuomo (V), 23’ Bolsius (A), 63’ rig. Brunori (A), 82’ Morra (V)
NOTE: ammoniti Damiani (A), Bolsius (A), Talarico (V). Espulso al 37’ Cuomo (V). Rec. 3’ pt, 5’ st.
PRIMO TEMPO
0- inizia il match. La Curva Sud omaggia con uno striscione per omaggiare la vittoria nel 1986 della Mitropa Cup per il 40esimo anniversario
3′ Vicenza aggressivo si spinge in avanti
8′ botta di Rada dal limite, ottima deviazione in corner di Vitale che in tuffo salva tutto
9′ GOL VICENZA gol di testa di Cuomo che infila colpendo solitario sul secondo palo e infila sotto la traversa
10′ Brunori si libera in area e reclama un calcio di rigore per fallo di mano
12′ ammonito Damiani per proteste dopo che aveva fatto un fallo a centrocampo su Rada entrando a gamba alta
14′ tiro di Damiani dal limite, palla che termina alta
19′ BRUNORI COLPISCE IL PALO colo di testa ravvicinato in area piccola che non va a buon fine
23′ GOOOOOOOOOL ASCOLI con Don Bolsius, tiro da fuori area di potenza che si infila alla destra di Gagno a mezz’altezza
26′ D’Uffizi conquista una punizione dai 20 metri sulla destra, batte Brunori a giro, centrale e debole
33′ Pericoloso il Vicenza, si invola sulla sinistra partendo da metà campo Caferri che arriva a tu per tu con Vitale poi tira debolmente
35′ accese proteste per un PROBABILE RIGORE, scambio Damiani-Brunori, viene atterrato in area piccola Damiani,nulla di fatto
38′ ESPULSO Cuomo per un brutto fallo in fascia su D’Uffizi che si era auto lanciato in contropiede. Rosso diretto
41′ rovesciata di Guiebre in area, palla che arriva a Silipo che spizza di piede ma non riesce ad essere incisivo
44′ CAMBIO VICENZA Esce Alessio entra Zonta
44′ tiro di Silipo dal limite destro, para Gagno
45′ cross di Silipo, colpo di testa di testa di Brunori, respinge Gagno
48′ duplice fischio, proteste perchè D’Uffizi era in area avversaria con palla al piede
SECONDO TEMPO
45′ nessun cambio si ricomincia
48′ OCCASIONE ASCOLI, traversone di Damiani, colpo di testa di Venuti libero davanti a Gagno che non centra la porta
50′ ancora Venuti in area di testa, si scontra però sulla linea di porta con Gagno che rimane a terra soccorso dai sanitari
56′ TRAVERSA COLPITA DA D’UFFIZI, che si libera bene sul lato sinistro e a giro cerca la rete
57′ CAMBIO ASCOLI, esce Don Bolsius entra Chakir
61′ REVISIONE VAR RIGORE ASSEGNATO ALL’ASCOLI per un fallo in area di Sandon su Brunori
63′ GOL ASCOLI, dal dischetto Brunori la piazza di destro nell’angolino dove non arriva Gagno che intuisce
68′ TRIPLICE CAMBIO ASCOLI, dentro Milanese, Gori e De Pieri, per Corradini, Brunori e Silipo. DOPPIO CAMBIO VICENZA, dentro Rauti, e Morra escono Merkaj e Moncini
78′ brutta entrata diSandon su Guiebre, ammonito il giocatore del Vicenza
83′ GOL VICENZA, errore di Curado in impostazione, lancio sull’avversario che subito innesca Morra che di prima intenzione dal limite infila a fil di palo
86′ CAMBIO Ascoli esce Venuti entra Oliveri
91′ ammonito Talarico
95′ PERICOOOSO IL PICCHIO, manovra offensiva tutta di prima palla per Damiani che cerca di piazza ad incrociare ultima chance sprecata dall’Ascoli
95′ TERMINA IL MATCH, l’Ascoli spreca l’occasione e si allontana dal Modena
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