L’iniziativa gratuita è organizzata dalla Camera di Commercio delle Marche e si terrà ad Ancona al Polo Monte D’Ago



ANCONA -Che cosa succede quando l’intelligenza artificiale accelera la progettazione di nuovi prodotti, ma rende altrettanto rapido copiarli e venderli online, e come può un’impresa verificare che una nuova idea non esista già prima di investirci?

La tutela della proprietà industriale è una leva fondamentale per la competitività delle imprese e per la crescita economica. La contraffazione danneggia il sistema economico, riduce il valore della produzione e incide negativamente sul prodotto interno lordo, a livello nazionale e regionale. Secondo le stime dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), il mercato dei prodotti contraffatti solo nei settori abbigliamento e accessori provoca in Italia perdite economiche superiori a 2,3 miliardi di euro l’anno.

Il danno si estende anche alle imprese che operano nel rispetto delle regole, esponendole alla concorrenza sleale di chi le viola, erodendo il valore dei marchi e imponendo costi aggiuntivi per la difesa dei propri diritti. La contraffazione incide inoltre sull’occupazione e sulle entrate pubbliche e può alimentare circuiti di illegalità, favorire lo sfruttamento del lavoro e provocare danni ambientali. Per i consumatori, l’acquisto di prodotti contraffatti può comportare rischi per la salute e la sicurezza.

Proteggere marchi e design significa quindi tutelare il valore dell’innovazione, sostenere le imprese che investono e rispettano le regole e contribuire a creare condizioni di concorrenza più eque, a beneficio dell’intero sistema economico e produttivo.

Si parlerà di questi temi venerdì 27 novembre 2026 alle ore 9.30 nell’Aula Azzurra “Mario Giordano” del Polo Montedago dell’Università Politecnica delle Marche ad Ancona, durante il convegno “Originale o artificiale? Marchi, design e contraffazione nell’era dell’intelligenza artificiale”. L’iniziativa è organizzata dalla Camera di Commercio delle Marche in collaborazione con l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Si.Camera, l‘Università Politecnica delle Marche e l’Università di Macerata.

“Per le imprese manifatturiere e artigiane delle Marche – dichiara Gino Sabatini, Presidente della Camera di Commercio delle Marche – il valore competitivo nasce soprattutto dal design e dai marchi che rendono riconoscibile il Made in Italy sui mercati internazionali e nel commercio elettronico. Oggi l’intelligenza artificiale aiuta a progettare e a creare, ma espone le aziende a imitazioni sempre più veloci in rete e al rischio di plagi anche involontari quando si scelgono nuovi nomi o soluzioni tecniche. La Camera di Commercio interviene su entrambi i fronti perché affianca al Registro delle imprese, primo presidio sulle denominazioni aziendali, i servizi della biblioteca dei brevetti. Con il nostro centro Patlib gli imprenditori possono leggere le banche dati nazionali ed europee prima di investire su un prodotto o su un segno distintivo, trasformando la prevenzione in uno strumento concreto di tutela”.

Il confronto ad Ancona avviene in concomitanza con la riapertura della biblioteca dei brevetti della Camera di Commercio delle Marche, che in ambito europeo prende il nome tecnico di centro Patlib, acronimo dell’inglese Patent Library. Il servizio, riattivato sul territorio regionale grazie alla nuova convenzione sottoscritta il 4 giugno 2026 con l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e inserito nella rete coordinata dall’Ufficio Europeo dei Brevetti, mette a disposizione delle aziende marchigiane uno sportello specialistico per proteggere invenzioni, marchi e design.

Il Patlib camerale, che opera in collegamento con l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale e l’Ufficio Europeo dei Brevetti, affianca quindi alle funzioni amministrative di deposito un insieme di servizi per le imprese. Lo sportello fornisce orientamento e consulenza specialistica sui titoli di proprietà industriale a livello nazionale, europeo e internazionale, esegue ricerche di anteriorità nelle banche dati estere per brevetti, marchi e design, assiste le aziende nella compilazione delle domande, guida sulle procedure di mantenimento dei diritti e promuove iniziative formative sul contrasto alla contraffazione.

Il convegno di venerdì 27 novembre analizzerà l’intelligenza artificiale sia come motore di innovazione creativa sia come strumento tecnologico per monitorare la rete e contrastare i prodotti sospetti.

Dopo la registrazione dei partecipanti alle ore 9.30, alle ore 10.00 porteranno i saluti istituzionali Gino Sabatini, Presidente della Camera di Commercio delle Marche, Enrico Quagliarini, Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, e Paola Brunetti, Dirigente della Divisione II DGPI-UIBM del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Alle ore 10.30 si aprirà la sessione tecnica, moderata da Marilina Labia, responsabile dell’area Assistenza tecnica per la Pubblica Amministrazione di Si.Camera. Andrea Scilletta, consulente in proprietà industriale di IP Sextant, illustrerà le regole essenziali per la registrazione di marchi e disegni, mentre Silvia Elia, legal counsel di Netcomm, analizzerà il contrasto alla contraffazione nel commercio digitale. Seguiranno gli interventi di Donato Iacobucci, professore ordinario dell’Università Politecnica delle Marche, sul quadro territoriale dei marchi e del design, e di Emanuele Frontoni, professore ordinario dell’Università di Macerata e co-director del VRAI Lab, sull’intelligenza artificiale a supporto della creatività e della tutela del prodotto. Marco Musumeci, di Unicri, e Riccardo

Castiglioni, partner di LCA Studio Legale, presenteranno infine la guida operativa per le imprese sulle violazioni dei diritti di proprietà industriale. Alle ore 12.30 sono previste le testimonianze aziendali, il dibattito e le conclusioni.

La partecipazione all’evento è gratuita previa iscrizione online a questo link .

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