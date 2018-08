Migliaia di turisti si sono riversati per le vie e piazze del Borgo, assaporando le tipicità enogastronomiche proposte dai commercianti

OFFIDA – “Questa del 2018 è stata davvero un’edizione strepitosa”, così l’Assessore al Commercio Isabella Bosano ha commentato il risultato della Notte Aurea che si è svolta ieri sera, 16 agosto, nel centro storico di Offida. In migliaia di turisti si sono riversati per le vie e piazze del Borgo, assaporando le tipicità enogastronomiche proposte dai commercianti. “Una notte speciale è quella Aurea, perché è la sintesi perfetta di tutto il percorso che l’Amministrazione Lucciarini ha intrapreso dal primo giorno di insediamento. Un percorso che aveva lo scopo di collegare i settori di Cultura, Turismo e Commercio, che ha portato Offida a crescere negli ultimi anni”.

Anche durante la Notte Aurea il borgo si è contraddistinto per la sua vocazione all’accoglienza e ogni suo angolo è stato animato con mercatini, intrattenimento per bambini, inaugurazione della mostra del giocattolo, musica e danza e infine il concerto di Viola Thian e la sua Band in Piazza del Popolo. “Numeri importanti quelli di ieri sera – conclude la Bosano – è questo tipo di sinergia che rende grande la nostra Offida”.

