ASCOLI PICENO – Sabato 25 maggio, a partire dalle 20.30, nell’Area Ristoro del Centro Commerciale Città delle Stelle di Ascoli Piceno si svolgerà il concerto della band ascolana “Dalla…parte nostra”, composta da cinque musicisti: Francesco Mecco Villani alla voce solista, piano elettrico e clarinetto, Sandro Di Nino alle chitarre e cori, Nino Gabrielli al basso, Flavio Morettiai piano elettrico e tastiere e Marco Gennari alla batteria.

Band ospite ufficiale del premio Lucio Dalla di Maurizio Meli, il gruppo musicale ripropone, con arrangiamenti propri, il percorso artistico forse più significativo dell’artista poeta e autore, in una chiave live accattivante.

“I visitatori del Centro – puntualizza il chitarrista della band, Sandro Di Nino – saranno in nostra compagnia per più di due ore, con un repertorio di ventiquattro canzoni iconografiche di Lucio Dalla in versione “live”. Partiamo dagli anni Settanta e dalle canzoni nate grazie alle collaborazioni con gli Stadio, Francesco De Gregori, attraverso i successi degli anni Ottanta e Novanta, la collaborazione con Gianni Morandi, fino al repertorio più commerciale la cui canzone simbolo è “Attenti al Lupo”. È un vero viaggio dinamico nella vita del poeta ed autore Lucio Dalla”.

La voce di Francesco Mecco Villani, (vincitore tra l’altro dell’ambito riconoscimento della critica alla quarta edizione del premio Lucio Dalla svoltosi a Bologna) che si rifà moltissimo alla timbrica e all’interpretazione peculiare di Lucio Dalla, proietta il pubblico indietro di 20/30 anni, in un’epoca musicale densa di contraddizioni ma anche di prese di coscienza di cui Lucio Dalla è stato indiscusso protagonista, attraverso una reinterpretazione delle canzoni con un sound trascinante dell’intera band.

