ASCOLI PICENO – Segui PicenoOggi dalle 14 per avere i dati in tempo reale dalle elezioni comunali di Ascoli. Foto, video, commenti a caldo.

QUI I PIU’ VOTATI CHE ANDRANNO POI A COMPORRE IL CONSIGLIO COMUNALE (IN ATTESA DEL BALLOTTAGGIO)

Con Fioravanti

Cittadini in Comune Maria Luisa Volponi 256, Mario Tacchini 125, Emanuele Angelini 111

Noi Siamo Ascoli Michele Antonelli 72

Servire Ascoli Sergio Cinelli 79

Forza Ascoli Gianni Silvestri 353 Laura Trontini 313

Insieme a Fioravanti per Ascoli Monica Acciarri 270, Luca Cappelli 242, Alessandro Filiaggi 219

Noi di Ascoli: Massimiliano Brugni 309, Piera Seghetti 189

Scelta Responsabile Alessandro Bono 480, Donatella Ferretti 435

Per Ascoli Massimiliano Di Micco 258

Fratelli d’Italia Marco Cardinelli 501, Daniela Massi 145

Lega Salvini Ascoli Dario Corradetti 293, Domenico Stallone 265, Mauro Agostini 203

Con Di Mattia

Fuori dal Tunnel Gianlorenzo Di Fabio 46

Con Tamburri

Movimento 5 Stelle Eleonora Camela 275, Giuseppe Morganti 120, Valeria Manni 119

Con Frenquellucci

Territorio e Sviluppo Ermenegildo Baldini 66

Attivamente Luca Vannicola 146, Mara Esposto 145

Partito Democratico Francesco Ameli 430, Angelo Procaccini 276, Manuela Marcucci 200, Anastasia Angelini 172

Uniti per Ascoli Nello Tizzoni 42, Silvana Pizzingrilli 37, Lucio Sestili 37,

Con Ferretti

Osa Manuel Catalani 16

Casapound Lorenzo Marchei 84

Con Nardini

Ascolto e Partecipazione Antonio Canzian 209, Massimo Maria Speri 157, Manuela Bracciolani 152

Con Celani

Movimento Ascolano Claudio Travanti 144

Pensiero Popolare Piceno Luigi Lattanzi 422, Attilio Lattanzi 235, Daniela De Paoli 154, Seila Angelini 154

Celani Sindaco Francesco Viscione 339, Carlo Narcisi 217

Ascoli nel Futuro Valentino Tega 187, Maria Chiara Martini 186, Gino Cacciatori 165

Forza Popolare Alessio Pagliacci 210, Cristiana Aliffi 130, Gianluca Mannocchi 118

Ascoli x Ascoli Davide Aliberti 323, Vincenzo Ballatori 108

TUTTI I VOTI PER I CONSIGLIERI

ORE 9:27 I MIGLIORI CANDIDATI CONSIGLIERI CON 28 SEZIONI SCRUTINATE SU 54

Con Fioravanti

Cittadini in Comune Maria Luisa Volponi 125

Noi Siamo Ascoli Michele Antonelli 48

Servire Ascoli Sergio Cinelli 41

Forza Ascoli Laura Trontini 237, Gianni Silvestri 180

Insieme a Fioravanti per Ascoli Monica Acciarri 150, Luca Cappelli 130, Alessandro Filiaggi 100

Noi di Ascoli: Massimiliano Brugni 166, Piera Seghetti 100

Scelta Responsabile Alessandro Bono 261, Donatella Ferretti 205

Per Ascoli Massimiliano Di Micco 120

Fratelli d’Italia Marco Cardinelli 345

Lega Salvini Ascoli Dario Corradetti 153, Domenico Stallone 135

Con Di Mattia

Fuori dal Tunnel Veronica Mariani 25

Con Tamburri

Movimento 5 Stelle Eleonora Camela 128

Con Frenquellucci

Territorio e Sviluppo Nicolò Civita 27

Attivamente Mara Esposto 68

Partito Democratico Francesco Ameli 223

Uniti per Ascoli Silvana Pizzingrilli 21, Nello Tizzoni 21

Con Ferretti

Osa Monica Bacilieri 6

Casapound Lorenzo Marchei 23

Con Nardini

Ascolto e Partecipazione Antonio Canzian 97

Con Celani

Movimento Ascolano Claudio Travanti 60

Pensiero Popolare Piceno Luigi Lattanzi 168

Celani Sindaco Francesco Viscione 134

Ascoli nel Futuro Maria Chiara Martini 131

Forza Popolare Alessio Pagliacci 73

Ascoli x Ascoli Davide Aliberti 141

ORE 9 MARTEDì DEFINITIVI SINDACI

ORE 1:00 51 SEZIONI SU 54 Fioravanti 37,4, Celani 21,66, Frenquellucci 14,2, Tamburri 12,8, Nardini 9,9, Ferretti 2,5, Di Mattia 1,5.

ORE 00:15 49 SEZIONI SU 54

ORE 23,36 PREFERENZE 22 SEZIONI SU 54

Cittadini in Comune Maria Luisa Volponi 95

Noi Siamo Ascoli Michele Antonelli 41

Servire Ascoli Sergio Cinelli 32

Forza Ascoli Laura Trontini 213, Gianni Silvestri 132

Insieme a Fioravanti per Ascoli Monica Acciarri 123, Luca Cappelli 98

Noi di Ascoli: Massimiliano Brugni 121, Piera Seghetti 79

Scelta Responsabile Alessandro Bono 182, Donatella Ferretti 154

Per Ascoli Massimiliano Di Micco 78

Fratelli d’Italia Marco Cardinelli 97

Lega Salvini Ascoli Dario Corradetti 120

Fuori dal Tunnel Ilario Gagliardi 22

Movimento 5 Stelle Eleonora Camela 92

Territorio e Sviluppo Nicolò Civita 24

Attivamente Mara Esposto 49

Partito Democratico Francesco Ameli 150

Uniti per Ascoli Silvana Pizzingrilli 16, Nello Tizzoni 15

Osa Alex Sperandini 3

Casapound Marzia Sabatini 17

Ascolto e Partecipazione Antonio Canzian 72

Movimento Ascolano Claudio Travanti 40

Pensiero Popolare Piceno Luigi Lattanzi 104

Celani Sindaco Francesco Viscione 90

Ascoli nel Futuro Maria Chiara Martini 88

Forza Popolare Alessio Pagliacci 43

Ascoli x Ascoli Davide Aliberti 100

ORE 23 LE PRIME PREFERENZE Di seguito i primi per ciascuna lista quando sono state scrutinate solo 11 liste su 54

Cittadini in Comune Maria Luisa Volponi 46

Noi Siamo Ascoli Michele Antonelli 11

Servire Ascoli Sergio Cinelli 12

Forza Ascoli Laura Trontini 117, Gianni Silvestri 54

Insieme a Fioravanti per Ascoli Monica Acciarri 51, Luca Cappelli 44

Noi di Ascoli: Massimiliano Brugni 49, Piera Seghetti 41

Scelta Responsabile Alessandro Bono 71, Donatella Ferretti 57

Per Ascoli Massimiliano Di Micco 41

Fratelli d’Italia Marco Cardinelli 41

Lega Salvini Ascoli Dario Corradetti 36

Fuori dal Tunnel Gianlorenzo Di Fabio 6

Movimento 5 Stelle Eleonora Camela 41

Territorio e Sviluppo Ermenegildo Baldini 10

Attivamente Mara Esposto 27

Partito Democratico Francesco Ameli 85

Uniti per Ascoli Silvana Pizzingrilli 12

Osa Alex Sperandini 3

Casapound Marzia Sabatini 9

Ascolto e Partecipazione Antonio Canzian 25

Movimento Ascolano Claudio Travanti 25

Pensiero Popolare Piceno Luigi Lattanzi 66

Celani Sindaco Francesco Viscione 47

Ascoli nel Futuro Maria Chiara Martini 68

Forza Popolare Umberto Trenta 19

Ascoli x Ascoli Davide Aliberti 52

ORE 22:43 FIORAVANTI AL 38%

ORE 19 SORPRESA SEZIONE 48 Sezione 48: Celani 346, Fioravanti 189, Tamburri 58, Frenquellucci 47, Nardini 35, Ferretti 11

Sezione 48: Celani 346, Fioravanti 189, Tamburri 58, Frenquellucci 47, Nardini 35, Ferretti 11

ORE 19 SETTE SEZIONI SU 54

ore 18:40 SEI SEZIONI UFFICIALI SU 54 Fioravanti 34, Celani 22, Frenquellucci 16,4.

ORE 18:25

ORE 18:15 TEMPI LUNGHISSIMI SI FINIRA’ DOMANI MATTINA (SE VA BENE)

Tensione per la “conta” dei voti nella sede di Fioravanti in via Trieste

Intanto volti distesi nella sede di Nardini che si attesta a circa il 10%

ORE 17:55 PRIME TRE SEZIONI UFFICIALI Ben 4 ore per i primi dati ufficiali. Sono quelle dell’ospedale: 14 Fioravanti, 8 Celani, poi gli altri

ORE 17:50 DATI UFFICIOSI Prime 9 sezioni, questa la situazione Fioravanti 37,6 – Celani 21,8 – Frenquellucci 14,5 – Tamburri 11,7 – Nardini 10 – Ferretti 2 – Di Mattia 1,7

Anche lo scultore Enzo Marinelli in attesa dei risultati elettorali

Sezione 10: Fioravanti 176, Celani 113, Frenquellucci 76, Tamburri 69, Nardini 47, Ferretti 6, Di Mattia 5

Sezione 36: Fioravanti 234, Celani 142, Tamburri 99, Frenquellucci 65, Nardini 58, Ferretti…

Sezione 19 Marco Fioravanti 350, Piero Celani 182, Pietro Frenquellucci 109, Massimo Tamburri 64, Emidio Nardini 56, Giorgio Ferretti 16, Alberto Di Mattia 16.

Sezione 46: Fioravanti 204, Celani 104, Tamburri 79, Nardini 72, Frenquellucci 65, Di

ORE 16:27 Sezione 43: Mozzano Fioravanti 231, Celani 119, Tamburri 94, Frenquellucci 84, Ferretti 15,

ORE 16:20 ALTRO SEGGIO CONFERMA I DATI

Marco Fioravanti 350, Piero Celani 182, Pietro Frenquellucci 109, Massimo Tamburri 64, Emidio Nardini 56, Giorgio Ferretti 16, Alberto Di Mattia 16.

ORE 15:09 PRIMO SEGGIO SUI 54, PORTA CAPPUCCINA Fioravanti in vantaggio con 205, Celani 161, Frenquellucci molto staccato 96, Tamburri 68

ORE 14:50 Ancora nessun dato ufficiale. Qui lo spoglio al seggio Malaspina

L’Urp all’Arengo allestita in attesa dei risultati.

Qui l’elenco dei candidati:

FUORI DAL TUNNEL, CANDIDATO SINDACO ALBERTO DI MATTIA

Gianlorenzo Di Fabio, Veronica Mariani, Enrico Manca, Beatrice Citeroni, Cristina Gezzi, Lorenzo Gentile, Luca Brunori, Daniele Poli, Daniele Massi, Martina Giachetta, Benedetta Salvati, Alessandro Mari, Giorgia Tramacere, Chiara Scaramucci, Mattia Troiani, Gabriel Mucciola, Lorenzo Pezza, Margherita Plaku, Maria Chiara Virgulti, Silvia Pagliacci, Luca Capoferri, Giorgio Bachetti, Matteo Alberti, Nicolò Giganti, Ilario Gagliardi, Davide Desio.

CANDIDATO SINDACO PIERO CELANI

Forza Popolare: Umberto Trenta, Claudia Regoli, Alessio Pagliacci, Cristiana Aliffù, Anna Amici, Franca Antonucci, Raffaella Armillei, Marco Autunni, Raffaella Bartolini, Claudia Capretti, Federica Caramia, Pietro Casu, Andrea Cecchi, Monica Chiarelli, Novella De Carolis, Luca Di Nicolantonio, Andrea Di Micco, Martina Federici, Maria Odilla Filippini, Donatella Forlini, Giulia Flavia Fraticelli, Domenico Galanti, Maria Assunta Gentili, Alessandro Giacobbi, Gianluca Mannocchi, Stefano Nociaro, Maria Stella Paoletti, Andrea Pica, Rosanna Romanucci, Pericle Luigi Solimando, Vinicio Pirri.

Pensiero Popolare Piceno: Luigi Lattanzi, Attilio Lattanzi, Emidio Agostini, Alessandro Alesiani, Seila Angelini, Chiara Antonucci, Barbara Bastiani, Valentino Cataldi, Erika Cerini, Orietta Contisciani, Silvia Costantini, Daniela De Paoli, Massimiliano Di Egidio, Laura Fioravanti, Luca Funari, Cristina Gabrielli, Arianna Giovannelli, Emanuela Larice, Domenico Luzi, Isabella Morganti, Igino Palmizi, Mauro Paoletti, Federica Piccioni, Andrea Poli, Leonardo Giuseppe Rago, Lorella Riti, Valentina Rosati, Daniela Santarelli, Federica Seghetti, Marianna Stefania, Carmine Tarli, Andrea Ubaldi.

Ascoli nel Futuro: Valentino Tega, Igino Cacciatori, Maria Chiara Martini, Laura Balestra, Paolo Nigrotti, Giorgio Ferranti, Anna Santini, Magda Di Lorenzo, Maurizio De Santis, Simone Marcelli, Stefano Caioni, Valeria Tosi, Alessandro Celani, Elvira Marchei, Sandra Fioravanti, Alessandro Sardelli, Elisa Zippi, Romano Firmani, Samanta Corradetti, Mauro Puliti, Giulia Belisario, Cesare Chiarini, Lucio Bruni, Achille Girolami, Aldana Sammaruco, Alessandra Oddi, Giovanni Clerici, Alessandra Martini, Nazzareno Pacifici.

Movimento Ascolano: Laura Allevi, Evelin Bargiacchi, Faustino Berletti, Teyana Bitelska, Alessandro Centinaro, Giancarla Ciotti, Mauro De Angelis, Luigi De Bellis, Giovanni Del Vecchio, Giuseppe Di Donato, Roberto Di Natale, Roberta Fiori, Mirella Gagliardi, Patrizia Giovannelli, Cristiano Mariani, Alfredo Martini, Daniele Marucci, Roberto Moretti, Loredana Oddi, Luigi Pallotta, Marco Panichi, Ersilia Rendina, Elide Stoppo, Maurizio Strapparelli, Luigina Tesorati, Anita Tittoni, Patrizia Valeri, Francesco Vichi.

Ascoli per Ascoli: Davide Aliberti, Ambra Angelini, Barbara Angelini, Vincenzo Ballatori, Carla Bianchini, Francesco Cappelli, Lorena Casagrande, Stefano Cinaglia, Maria Comez, Francesco Corimbi, Monia D’Angeloantonio, Pierino Di Marco, Antonio D’Innocenzo, Fabio Quinto Esposito, Roberto Fontana, Peppe Gentile, Sveva Gianni, Alessandro Giordani, Sandro Ibetti, Iride Luzi, Antonella Natalini, Patrizia Nicoletta, Flavia Rosati, Amalia Santosuosso, Giammario Scalella, Alessandra Spinucci, Valeria Tavarroni Antonini, Claudio Tempera, Antonio Alfredo Vavassori.

Celani Sindaco: Simone Matteucci, Francesco Viscione, Laura Agostinelli, Sonia Alelvi, Saadia Benelbahiaou, Luigi Capponi, Roberta Catalano, Andrea Cavucci, Giorgio Celani, Francesco Ciccolini, Annamaria Valeria Conea, Mario Marika Fazzini, Francesca Forti, Sergio Giachini, Stefano Giammarini, Patrizia Guerrieri, Stefano Mazzocchi, Carlo Narcisi, Marika Nespeca, Pierluigi Petritola, Pasquale Pettine, Simone Pezzini, Sabrina Rogantini, Claudio Sabbatini, Vincenzo Santucci, Stefania Sciamanna, Mario Seccardini, Zdenka Sedlarova, Fabrizia Severini, Dante Teodori, Tiziana Vagnoni, Cinzizia Ciucani.

COALIZIONE DI DESTRA CANDIDATO GIORGIO FERRETTI

Casapound: Lorenzo Marchei, Alessia De Angelis, Giuseppe Fratini, Marzia Sabatini, Leonardo Vergari, Domenico Ventura, Dario Orsini, Raimondo Panichi, Claudio Fratoni, Raffaela De Pergola, Luca Angelini, Alberto Falcioni, Matteo Piconi, Lorenzo Celani, Silvia Marini, Nilo Di Pietro, Somone Falciani, Azzurra Virgulti, Stefano Luzi, Riccardo Gaspari, Valeria Cozzolino, Francesco Ciotti, Ferdinando Di Nicola, Melissa Capponi, Umberto Palatroni, Alessio Cinesi, Gaia Bernardi, Maddalena Cosenza, Antonietta Ferroni, Stefano Flaiani.

Osa: Monica Bacilieri, Rinaldo Rosi, Rachele Carpani, Manuel Catalani, Rachele Travaglini, Gianna Cocci, Cesare Farnetani, Alessandro Di Girolamo, Giorgia Pica, Giuseppe Bartolini, Fabrizio Mistichelli, Martina Sabatini, Federico Casali, Mirco Mascaretti, Alex Sperandini, Michela Del Moro, Manuela Tosti, Valerio Viviani, Jona Norici, Giuseppe Ranalli, Francesco Pacini, Diego Torresi.

COALIZIONE CENTRODESTRA CANDIDATO SINDACO MARCO FIORAVANTI

Per Ascoli: Massimiliano Di Micco, Giuseppe Sirocchi, Pier Luigi Menghi, Sara Sestili, Daniel Perozzi, Walter Nepi, Marica Calcinari, Marco Junior Zadro, Ermanno Schiavi, Corrado Fedeli, Pacifico Guidotti, Silvia Tedeschi, Osvaldo Mancini, Gabriella Silvestri, Tiziana Poli, Giorgio Ciabattoni, Jonathan Ciabuschi, Giuseppina Duratanti, Sara Filiaggi, Serena Gallo, Alida Spurio, Andrea Maria Ottaviani, Laura Castelletti, Barbara Ciccantelli, Claudia Ferrante, Cristian Calcagni, Marco Ferretti, Nicola Falconi.

Insieme per Ascoli: Monica Acciarri, Simone Accorsi, Valentin Albulescu, Caterina Alfonsi, Michela Amici, Antonella Calcagni, Luca Cappelli, Alessia Celani, Alvise Cicogna, Mariano Conti, Giusi Corimbi, Claudio DI Lena, Leonardo Esposto, Maurizio Ferretti, Alessandro Filiaggi, Tiziana Filipponi, Tiziana Gabrielli, Roberto Giacomini, Elisa Giardinieri, Micaela Girardi, Abramo Levato, Alessandro Maoloni, Alessia Pontani, Cinzia Quinzi, Alban Resmelieu, Cristian Roganti, Riccardo Tarquini, Ilaria Traini, Luca Vecchioni, Laura Verdecchia.

Noi di Ascoli: Massimiliano Brugni, Ilenia Alessandrini, Mauro Angelini, Simone Anzalone, Paolo Benedetti, Salvatore Bufagna, Luca Carboni, Lea Chiodi, Lorenzo D’Isabella, Giuseppe Falciani, Pamela Ferretti, Fabia Formica, Maria Rita Giorno, Massimo Iaconi, Alessandro Lentani, Giuseppe Marafini, Lucia Marrocchella, Michela Massari, Stefano Ojetti, Alba Rita Pacitti, Edoardo Pavoni, Emidio Pierlorenzi, Valeria Poli, Emidio Premici, Alessandro Sabatucci, Luca Sabatucci, Norberto Santori, Piera Seghetti, Roberta Trasatti, Katiuscia Varani.

Fratelli d’Italia: Marco Cardinelli, Roberto Amici, Domenico Angelini, Marika Ascarini, Paola Bachetti, Renato Bessio, Manuela Bianchini, Serena Brasili, Bianca Catalini, Riccardo Ciampini, Luca Citeroni, Ersilio Corradetti, Andrea Damiani, Roberta De Bois, Giovanni De Carolis, Enrico Diletti, Claudia Diomede, Cristina Farnesi, Alberto Ferranti, Anna Grisolia, Vincenzo Mancini, Daniela Massi, Dora Massi, Sara Mignini, Mirko Morganti, Francesca Pantaloni, Daniele Pierantozzi, Camillo Ranalli, Pietro Sebastiani, Mirko Sosi, Davide Virgulti, Claudia Talamonti.

Lega: Massimo Abbate, Mauro Agostini, Giovanni Bachetti, Filippo Benfaremo, Vincenzo Bertolotto, Teresa Canonici, Alfredo Catani, Flavia Cenciarini, Ludovica Cinelli, Dario Corradetti, Stefano Costantini, Alessia De Angelis, Ilaria De Angelis, Serena Depergola, Caterina Filipponi, Elisa Floridi, Antonio Invidia, Sandro Mancini, Vittorina Marinelli, Valentina Merletti, Antonio Messina, Roberta Moscati, Patrizia Petracci, Lucia Rossetto, Claudio Sacripanti, Maurizio Simonetti, Nico Stallone, Elena Stipa, Valeria Travaglini, Monia Vallesi, Peppe Volponi, Luca Zippilli.

Forza Ascoli: Gianni Silvestri, Laura Trontini, Angela Albanesi, Alessia Angelini, Cristina Calvaresi, Stefano Cannella, Giorgio Cappelli, Maurizio Caputo, Maria Cece, Emidio Cellini, Alessandro Cerreti, Luciana Cortellesi, Cesare Costantini, Silvia Del Conte, Simona Di Benedetto, Giovanni Di Cesare, Veronica DI Pietropaolo, Michele Di Salvatore, Serafina Gaspari, Giampaolo Giorgini, Gianluca Marini, Mariana Matei, Francesco Monsaldi, Alessandra Morganti, Alessandro Natalini, Alessandro Pedicelli, Alessandra Piccioni, Patrizia Pierantozzi, Massimo Poli, Michele Salvi, Elisa Simonetti, Giuseppe Spinelli.

Scelta Responsabile: Donatella Ferretti, Alessandro Bono, Lara Ambrosi, Roberto Angelini, Marilou Benson, Giuliano Brandozzi, Roberto Cameli, Luca Ceci, Irene Ciarrocchi, Mariella Clerici, Gabriele Coccia, Diana Costantino, Claudia De Masi, Dijana Denceva, Franca De Vecchis, Vito Di Cosmo, Silvia Dragoni, Andrea Felicetti, Federica Gentili, Patrizia Gentili, Patrizia Giacomini, Paola Luzii, Valeria Marozzi, Giusy Perico, Marcella Perongini, Sarah Perrucci, Vincenzo Pietracci, Maria Raimondo, Alessio Rosaì, Stefania Squarcia.

Cittadini in Comune: Mario Tacchini, Luisa Volponi, Fabio Albanesi, Paolo Anastasio, Emanuele Angelini, Marisa Antonori, Davide Bachetti, Alfredo Bertone, Adriano Bruschetti, Domenico Bucci, Patrizia Cappelli, Renato Cappelli, Raffaele Casola, Teresa Castelli, Giovanni Cataldi, Roberto Cipollini, Claudio De Angelis, Massimo De Luca, Luisa Ferretti, Mariano Gagliardi, Giorgio La Vista, Alberto Li Pira, Giuseppe Maggiolini, Mary Mandozzi, Massimo Marconi, Anita Musani, Beatrice Orfei, Massimo Pompocci, Franco Romersa, Maura Romersa, Emanuele Santini, Melissa Zoncada.

Servire Ascoli: Sergio Cinelli, Erminia Agostini, Mina Ballaj, Andrea Bartolini, Jyotica Bhatia, Fabiola Celani, Luca Centurelli, Francesco Civilotti, Nemisio Cortese, Marenglen Dhana, Rita Di Ludovico, Domenico Ferretti, Martina Fiori, Giovacchino Fratoni, Anisia Gjata, Luca Ionni, Valentina Marziali, Pietro Angelo Mucciola, Maurizio Piconi, Silvia Rocchetti, Andrea Silvestri, Oriana Simonetti, Mario Traini, Lucia Travaglini, Davide Vitelli.

Noi Siamo Ascoli: Enrica Albanesi, Mario Albertini, Peppino Amatucci, Michele Antonelli, Alessandro Antonini, Sebastiano Bolla, Glauco Bucci, Martina Calvaresi, Marco Cappelli, Fabrizio Catalini, Luciano Cordivani, Valerio Corsini, Bruno D’Angelo, Francesco Di Eleuterio, Camillo Di Giosia, Nazzareno Ferretti, Antonietta Gaspari, Miella Gasparini, Manuel Girolami, Rita Marcolini, Achille Marfoli, Giancarlo Mariani, Chiara Marcucci, Danilo Matalucci, Ettore Mauri, Monica Morganti, Maria Palmarini, Patrizia Pirri, Romina Ruggieri, Anna Maria Silvestri, Graziano Vannozzi.

COALIZIONE DI CENTROSINISTRA CANDIDATO PIETRO FRENQUELLUCCI

lista partito democratico procaccini angelo, acciaccaferri lucio, alboini giancarlo, alesiani sante, ameli francesco, angelini anastasia, berardi andrea, cappelli giancarlo, catalucci riccardo, chiovini ilaria, cicconi alessia, colonnella carlo, de santis emidio, echites erina, fabiani roberta, gabrielli luca detto sidis, gaspari caty, giammiro anna maria, izzi silvia, lazzari mario, marcucci manuela, meloncini zenaide, minja anna sasine, mosca tony, origlia maria stella, panichi di emidio ambra, patrini annalinda, piconi mara, porfiri mirko, romagni ludovico, tassotti sara, virgulti natalia

lista “attivamente” esposto mara, livi yuri, alberti andrea, alesiani fabio, carpani pamela, cipollini andrea, coccia martina, collina ines, d’anselmo diego, di domizio cecilia, fede leonardo, ferrari claudio, fiori martina, lazzarini valeria, lisandrini mariano, maravalli gianpiero, marozzi giulia, pignoloni beatrice, tassi alessandro, testa emanuele, traini tatiana, vannicola luca

lista “territorio è sviluppo”: agostinelli giovanni, americo mariangela, baldini ermenegildo, catalini marina, civita nicolo’, conti carlo, cucchiaroni fabiana, di buo’ sergio, festinese valeria giovanna, fratoni matteo, lamonea sofia, lucidi michael, mancini giorgia, marozzi luca, marozzi marianna, orfei sabrina, speca stefania, taurino natassia, testa rosina, ubaldi gabriele giovanni, ubaldi roberto

lista “uniti per ascoli”: sestili lucio, speranza emidio, tizzoni nello, alessandri mario, bertoni raniero, capponi giovanna, carboni emidio, citeroni giuseppe, ferretti gianluigi, giorgi giuseppe, lancioni alessandro, marini ilaria, pallotta laura rita, pannunzio milena, petrucci maria doralda, pizzingrilli silvana, serafini luigino, spinelli lorella, tavani lucrezia, utan jessica, occasione michele

ASCOLTO E PARTECIPAZIONE, CANDIDATO SINDACO EMIDIO NARDINI

Adriano Alberti, Emiliano Alesiani, Marco Armillei, Maria Carmen Attorre, Graziano Bachetti, Manuela Bracciolani), Marilena Caioni , Piero Castelli , Massimiliano Catani , Marisa Cordoni , Corrado De Marzi , Alessandra De Santis, Mario Di Bella, Sonia Di Giacomo, Fabio Di Sante, Fabiani Leonardo, Emanuela Fanini, Dante Fazzini, Marilena Felicetti, Paola Galimberti, Gianluca Odoardi, Stefano Odoardi, Virgilio Palermi), Aldo Premoli, Carla Rossi, Walter Sfratato , Massimo Maria Speri, Domenico Vallesi, Matteo Vanni , Maria Pia Viviani.

MOVIMENTO CINQUE STELLE, CANDIDATO SINDACO MASSIMO TAMBURRI

Claudio Sestili, Giuseppe Morganti, Domenico Agostini, Neide Bastiani, Guido Benigni, Massimiliano Berardi, Maria Luisa Bottolini, Eleonora Camela, Bruno Cappelli, Cristiana Castelli, Claudio Catalani, Alessandro Centini, Giuliano Cipollini, Daniele Cuccioloni, Donatella Diamanti, Angela De Gennaro, Maria Rita Firmani, Federico Gabrielli, Fabio Gaspari, Domenico Gennari, Erika Giorgi, Susanna Leoni, Stefano Malizia, Valeria Manni, Rita Matalucci, Massimo Pagnotta, Federico Passalacqua, Maurilio Sabatucci, Eros Seghetti, Piergiorgio Verzili.

