ASCOLI PICENO – Si avvicina a grandi passi la 58^ edizione della Coppa Paolino Teodori, la cronoscalata marchigiana tra le gare più longeve della penisola, e da ben 12 edizioni consecutive di validità internazionale. Il gradimento da parte della FIA e Acisport viene da lontano, grazie ad un continuo e costante miglioramento della qualità organizzativa.

L’evento allestito dal Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno e dall’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo sarà la terza prova dell’International Hill Climb Cup, la sesta del Campionato Italiano Velocità Montagna ed avrà validità anche per il Trofeo Italiano Velocità Montagna Nord e Sud. Lo staff ha lavorato come sempre al massimo per preparare al meglio l’appuntamento molto sentito dagli appassionati e dalla comunità locale, grazie alla tradizione arricchita dalla continuità dal 1962 e dal notevole bacino di piloti che è parte significativa della passione e dello stimolo organizzativo.

Teatro di gara sarà il collaudato percorso da Colle San Marco a San Giacomo, di 5031 metri per un dislivello di circa 700, che coniuga una prima parte guidata ad una parte alta con tratti veloci ed impegnativi, con la presenza di quattro tornanti a completare il difficile confronto con il cronometro. La Coppa Teodori attira sempre grande pubblico fin dalle prime edizioni particolarmente sentite dalla comunità ascolana, per la partenza da Viale Marconi in piena città. I tempi sono cambiati ma il termometro della passione è sempre ad alta temperatura, l’evoluzione tecnica ha contribuito ad accentuare l’entusiasmo per la bellezza e la tecnologia che ha affiancato ed arricchito il fascino antico delle corse in montagna, con i protagonisti intenti a sfidare il cronometro. Le iscrizioni dei piloti si sono chiuse mercoledì 19 alle per quanto riguarda la gara internazionale IHCC, mentre per CIVM e TIVM il limite è fissato per le ore 24 di lunedì 24 giugno.

Il programma prevede venerdì 28 giugno le verifiche sportive dalle ore 14.30 alle 19 e le verifiche tecniche dalle ore 15 alle 19.30. Le prove ufficiali sul percorso saranno in due turni sabato 29 giugno, ad iniziare dalle ore 9.30 e l’altro turno a seguire. La gara in due manche, domenica 30 giugno, prenderà avvio alle ore 9.30. Le premiazioni si svolgeranno come di consueto sul pianoro di San Marco, una location ormai divenuta un concentrato di passione motoristica, con il paddock, la segreteria e la direzione gara, la sede delle verifiche, la linea di partenza, il sito delle premiazioni, con una cornice di pubblico che può usufruire di una tribunetta e di un’area verde di grandi dimensioni. La presentazione stampa della 58^ Coppa Teodori sarà il prossimo mercoledì 26 giugno alle ore 11.30 presso la Bottega del Terzo Settore in Corso Trento e Trieste 18 ad Ascoli Piceno.

