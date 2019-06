SPINETOLI – Timore e apprensione nell’entroterra ascolano nella mattinata del 28 giugno.

Sono in corso le ricerche di un ragazzo a Spinetoli che non è tornato a casa. Al momento non sono state fornite generalità.

Coordina il tutto la Prefettura, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine in azione con l’ausilio della Protezione Civile e dei volontari.

Al momento il campo di ricerca è tra Pagliare del Tronto e Spinetoli.

AGGIORNAMENTI Ritrovato, vivo, il ragazzo scomparso a Spinetoli nella tarda mattinata. Era a Sant’Omero, in ospedale. Da chiarire le cause dell’allontanamento e perché si sia recato in Abruzzo ma per fortuna tutto è terminato in maniera positiva.

