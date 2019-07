Portato d’urgenza dal 118 in ambulanza

POGGIO DI BRETTA – Attimi di paura nel pomeriggio dell’8 luglio nell’entroterra ascolano.

A Poggio di Bretta è caduto un 21enne dal balcone di un’abitazione per cause in fase di accertamento.

Il ragazzo è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza e portato d’urgenza all’ospedale di Ascoli per le cure mediche e accertamenti.

