OFFIDA – A quasi un anno dalla sua scomparsa, Offida dedica la giornata di domenica 28 luglio, all’indimenticabile Maestro Ciro Ciabattoni dal titolo “Musica Maestro!”.

Dalle ore 17:30 il Corpo Bandistico Città di Offida dedicherà al proprio direttore d’orchestra un momento di ricordo, di riflessione e di musica. Al concerto parteciperanno anche le bande con cui il Maestro offidano ha avuto rapporti nei 26 anni di carriera: Castignano, Appignano, Acquasanta Terme, Spinetoli, Venagrande, Appignano del Tronto, Ripatransone, Casaprota (RI) e la Fanfara dei Bersaglieri di Ascoli Piceno.

Il ritrovo è previsto alle 17.30 in Piazza Valorani, dove abitava il musicista e luogo in cui è stata posta una targa a lui dedicata. Dalle 18 si procederà alla sfilata musicale per le vie cittadine, fino al Cimitero, alla tomba della famiglia Ciabattoni, dove verrà deposta una corona di fiori. Alle 19 sarà celebrata la Messa al Piazzale del Beato Bernardo e, a seguire ci sarà un momento di ricordo, con la proiezione di un filmato dedicato a Ciabattoni. Dalle ore 21, al parco antistante la chiesa, saranno allestiti degli stand gastronomici.

In caso di pioggia le attività si svolgeranno ugualmente al chiuso.

