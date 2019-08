Sul posto 118 e Forze dell’Ordine per i soccorsi, è successo all’altezza di Monsampolo

MONSAMPOLO DEL TRONTO – Sinistro nella serata dell’8 agosto.

Incidente sull’Ascoli-Mare all’altezza di Monsampolo del Tronto. Coinvolto un centauro per cause in fase di accertamento con la propria moto.

Sul posto 118 e Forze dell’Ordine per soccorsi e rilievi. Il motociclista, poco più che trentenne, è stato portato in ospedale a San Benedetto e poi ad Ancona al Torrette per ulteriori accertamenti.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.