FORCE – Appuntamento sociale e culturale.

Affermatasi ormai come una delle feste di paese più popolari della zona, “Antichi Sapori” torna anche quest’anno ad animare per tre giorni – dal 23 al 25 agosto – il borgo di Force, creando un’atmosfera magica e di felicità condivisa. Le piazze si trasformeranno in palcoscenici grazie alla presenza di artisti di livello internazionale, mentre le vie ospiteranno stand che sapranno deliziare il pubblico con prelibatezze dell’enograstronomia della tradizione locale. Non mancheranno gruppi di musica folkloristica e djset.

ARTISTI

Il programma artistico di Antichi Sapori è ogni anno più ricco. Oltre a Teodor Borisov, sono da segnalare quest’anno le esibizioni di Carilot, spettacolo in coppia giocato tra acrobazie ed equilibrismo, Wanda Mito Fammi Sognare, che si esibirà con l’antica arte del fuoco, Trilli, specializzata in verticalismo, e Mister Gadelev, artista bulgaro che porterà un insolito show di marionette a filo. Ampio spazio sarà dato alla musica: nei primi due giorni di festa si esibirà il cantautore Lucio Matricardi. Venerdì sarà il turno del quartetto femminile The Holograms, mentre sabato toccherà al gruppo rock N’Ice Cream. Le serate si concluderanno, infine, con dei djset.

ANTICHI SAPORI

L’enogastronomia, ovviamente, giocherà un ruolo fondamentale all’interno della kermesse. Non mancheranno i piatti che hanno trasformato Antichi Sapori in una festa iconica per il cibo della tradizione: zampetti di maiale, fagioli con le cotiche, l’antica zuppa forcese di verdure, le crescette, i fusilli al fumé e la carni alla brace. Tra i piatti più interessanti anche il crostino di pane con uova di quaglia, pancetta e tartufo nero estivo. Non mancherà, inoltre, una novità: le coppe maritate.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.